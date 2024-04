“Três Tigres Triste”, de Gustavo Vinagre, estreia no Canal Brasil

“Três Tigres Tristes”, de Gustavo Vinagre, filme inédito na TV, chega ao Canal Brasil na quinta, dia 11, às 22h15. O longa retrata a história de um trio de jovens que dividem o cotidiano em uma quitinete no bairro da Liberdade, em São Paulo. Por uma escolha minuciosa do diretor, os personagens ganharam os mesmos nomes dos atores que os interpretam – Isabella Pereira, Pedro Ribeiro e Jonata Vieira, como uma tentativa de humanizar as histórias contadas.

Isabella é uma mulher transexual que busca oportunidades de vida em São Paulo, Pedro é um jovem artista plástico que, para ganhar dinheiro rápido, realiza performances eróticas na internet, e Jonata é drag queen e soropositivo, que busca administrar todos os desafios de sua vida. O trio recebe, em determinado momento do filme, uma ordem de despejo e se vê obrigado a lutar por dinheiro, o que os faz entrar em contato com seus passados individuais e suas realidades de vida e família.

O longa foi premiado com o Teddy Award na categoria Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2022, e foi o vencedor do Prêmio do Júri do Dragão Rosa no 38º Festival de Cinema LGBT de Liubliana, na Eslovênia.