Hsu Chien Hsin grava o novo longa “A Banda”, em Porto Alegre

Mais novo longa-metragem do cineasta Hsu Chien Hsin, “A Banda” está sendo rodado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde o dia 5 de abril. A previsão é que as filmagens se estendam até primeiro de maio. Orçada em R$ 3,7 milhões, a produção tem no elenco Luísa Perissé, Lucas Penteado, Lucas Salles, Mônica Carvalho e Werner Schünneman.

A trama gira em torno de três amigos de infância e se passa na década de 1990. Silvestre (Lucas Penteado), um aspirante a cantor de funk, e Verbena (Luísa Perissé), que quer se tornar cantora de pagode, são surpreendidos por Alcione (Lucas Salles) que lhes oferece a oportunidade que tanto aguardavam: participar de um festival de novos talentos. No entanto, o sonho se torna um pesadelo quando descobrem que foram inscritos em um festival de country music em uma cidade que tenta parecer americana. Eles se veem impossibilitados de desistir devido às artimanhas de seu atrapalhado empresário e ameaças de um prefeito (Werner Schünneman) muito suspeito.

A direção de fotografia é de Alexandre Berra. O elenco tem mais de quarenta atores e, em algumas locações, haverá a participação de quatrocentos figurantes, como nas cenas do festival.

O filme tem o selo da Panda Filmes em parceria com as produtoras Shorebird Productions, Churinga Produções, Monarca Filmes, Sideral Cinema e Stone Horus Media, em associação com XpandFilms e Music Solution. A produção é assinada por Tatiana Sager, Beto Rodrigues, Anselmo Martini e Ane Siderman e conta ainda com as roteiristas e coprodutoras Marcela Mariz e Renata Di Carmo e os coprodutores Carolina Brasil e Daniel Figueiredo. A distribuição será da Imagem Filmes.