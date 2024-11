APAN realiza a 5ª Edição do Festival Internacional do Audiovisual Negro

Foto © Vantoen Pereira JR

A APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro), uma organização sem fins lucrativos que promove o acesso aos bens culturais por meio do audiovisual, celebra a 5ª edição do Festival Internacional do Audiovisual Negro (FIANB) em 2024. O festival ocorrerá em São Paulo e em Salvador, promovendo debates e mostras sobre a circulação e distribuição de produções negras.

Este ano, o FIANB acontecerá em diferentes formatos e locais, sendo o primeiro em Salvador, de 5 a 8 de novembro, nos cinemas iAMO, Cine MAM e Cine Glauber; online com acesso mediante a inscrição para a participação, de 11 a 14 de novembro; e, em São Paulo, o evento ocorrerá de 21 a 23 de novembro, com sessões no Cine Olido e, no dia 23, no Cine Olido, com exceção da mostra infantil no Sesc Bom Retiro.

Destaque para o filme “Malês” (foto), de Antonio Pitanga, que será exibido nos dias 5 e 6 de novembro, em Salvador. No dia 5 de novembro, Antonio Pitanga participa da abertura do evento com sessão especial do filme no Cine Glauber Rocha. Já no dia 6, “Malês” será exibido no Instituto Audiovisual Mulheres de Odun, onde, em seguida, Pitanga irá ministrar uma masterclass. “Malês” marca o retorno de Pitanga à direção 46 anos depois de seu primeiro filme, “Na Boca do Mundo” (1978). Rodado em Cachoeira e Salvador, na Bahia, e em Maricá, no Rio de Janeiro, “Malês” mostra as difíceis condições de vida de homens e mulheres negros na Bahia do século XIX, no combate ao racismo extremo, à pobreza e à intolerância religiosa. No elenco estão Rocco e Camila Pitanga, filhos do diretor, Bukassa Kabengele, Samira Carvalho, Rodrigo de Odé, Heraldo de Deus, Wilson Rabelo, Edvana Carvalho, Indira Nascimento, Thiago Justino e Patrícia Pillar como a Mamãe A, além do diretor Antonio Pitanga. O roteiro é assinado por Manuela Dias e a direção de fotografia é de Pedro Farkas.

Com o tema “Cinema em Pretuguês”, o festival dialoga com o pensamento de Lélia Gonzalez, reconhecendo as contribuições africanas na formação cultural da América Latina, ou como Gonzalez denominou, “Améfrica Ladina”. O evento se propõe a promover debates sobre a distribuição e circulação de produções negras no Brasil e no exterior, especialmente dentro do contexto das diásporas Afro-Atlânticas.

A programação do festival, que ocorrerá de 5 a 23 de novembro, inclui sessões presenciais e transmissões online pela plataforma TodesPlay, destacando a mostra de filmes brasileiros e internacionais, com debates temáticos sobre a distribuição e circulação de produções negras, um seminário internacional sobre a presença afro-diaspórica no audiovisual e o impacto dessas produções no imaginário coletivo, além do 2º Encontro de Cineclubes Negros de São Paulo, com exibições de filmes e debates sobre as possibilidades de circulação e formação de público para produções negras.

Haverá também uma mostra internacional com sessões de filmes em parceria com festivais internacionais, como o Docubox, do Quênia, em São Paulo. Em ambas as cidades, haverá um encontro de mercado que discutirá estratégias de coprodução e internacionalização de produções negras.

Este evento, que nasceu do Seminário do Audiovisual Negro, em 2016, reafirma o compromisso da associação com a descentralização das ações e com a inclusão racial e de gênero no setor. Segundo Tatiana Carvalho, Presidente da APAN, o FIANB é uma oportunidade vital para dar visibilidade às vozes e narrativas negras, promovendo a diversidade e a equidade no audiovisual.

O FIANB 2024 conta com o apoio, em São Paulo, da Spcine e, em Salvador, da Salcine, além de diversas entidades nacionais e internacionais, reafirmando o compromisso da APAN em promover um audiovisual negro inclusivo e potente.

A programação completa do festival pode ser conferida em apan.com.br.