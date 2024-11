MIS SP apresenta a Mostra de Cinema Húngaro

Nos dias 7 e 8 de novembro, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, apresenta, em parceria com o Consulado Geral da Hungria em São Paulo, a Mostra de Cinema Húngaro, com exibição de três títulos da filmografia do país.

O evento contará com uma fala de abertura do Consul-Geral Zsuzsanna László. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS.

Confira, abaixo, a programação completa da Mostra de Cinema Húngaro:

07/11, às 19h

Semmelweis (foto)

(dir. Lajos Koltai, Hungria, 2023, 124 min, 12 anos)

O filme gira em torno de Ignác Semmelweis, pioneiro médico húngaro de temperamento explosivo, mas apaixonado, que luta para encontrar a cura para uma febre misteriosa que está matando pacientes — mães e seus bebês — na maternidade que ele supervisiona. Semmelweis foi o primeiro médico a comprovar cientificamente a importância de lavar as mãos para combater diversos germes.

08/11, às 17h

Um por Todos

(Egy mindenkiért, dir. András Pires Muhi, Hungria, 2021, 80 min, livre)

Documentário sobre Áron Szilágyi, esgrimista húngaro tricampeão olímpico de sabre. O filme conta a história de um período crucial em uma grande carreira, a partir de uma perspectiva cheia de ação.

08/11, às 19h

Sangue nas Águas

(Szabadság, szerelem, dir. Krisztina Goda, Hungria, 2006, 120 min, 16 anos)

O filme narra uma história de amor durante a Revolução de 1956 e retrata, além dos combates e acontecimentos revolucionários, um episódio heroico do esporte nacional: a partida russo-húngara de polo aquático nas Olimpíadas de Sydney daquele ano.