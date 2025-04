Cinemateca Brasileira apresenta o programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro com sessão dedicada a Vladimir Carvalho

Foto © Arquivo Nacional/Correio da Manhã

Com curadoria de Carlos Augusto Calil, o programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro organiza sessões mensais na Cinemateca Brasileira, sempre acompanhadas de debates. O objetivo é promover a difusão de filmes com pouca circulação e/ou que foram restaurados pela instituição.

Neste mês de abril, a sessão em homenagem ao cineasta Vladimir Carvalho vai mostrar nova cópia 35mm do curta-metragem “A Pedra da Riqueza”, produzida pelo Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca Brasileira, e do longa “O País de São Saruê”.

O cineasta paraibano esteve presente em produções importantes da filmografia brasileira. Foi assistente de Eduardo Coutinho em “Cabra Marcado para Morrer”, em 1964, e de Arnaldo Jabor em “A Opinião Pública” (1967). Como professor de cinema, lecionou por mais de 20 anos na UnB e adotou Brasília como sua cidade até o fim de sua vida, onde realizou o aclamado “Conterrâneos Velhos de Guerra” (1990), sobre os candangos construtores de Brasília. Dirigiu diversos filmes, entre curtas e longas-metragens e nunca escondeu sua paixão pelo documentário.

A sessão será seguida de um debate com Piero Sbragia (jornalista e documentatista), André Manfrim (diretor, produtor e pesquisador) e mediação de Maria Doura Mourão (diretora geral da Cinemateca Brasileira), com transmissão ao vivo no YouTube da Cinemateca Brasileira e acessibilidade em Libras.