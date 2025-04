Show me the Fund reúne concursos de roteiro nos EUA com inscrições abertas

O Show me the Fund, plataforma que aproxima profissionais do audiovisual de fundos internacionais, reúne oportunidades de financiamento para projetos em diferentes formatos e estágios de produção. Entre elas, estão os concursos de roteiro, em que profissionais de todo o mundo enviam seus roteiros para concorrer a premiações em dinheiro, serviços e/ou conexões com a indústria cinematográfica dos EUA.

Shore Scripts

A Shore Scripts, organização especializada em descobrir e desenvolver roteiristas para cinema e televisão, realiza uma série de concursos que abrangem projetos em todos os formatos. No momento, duas de suas competições estão no Mapa de Fundos.

O Short Film Fund (inscrições até 02/05), premia curtas-metragens e pilotos de webséries com até US$ 15 mil em dinheiro para a sua produção, mentorias e locação de equipamentos, além de contar com uma categoria para curtas em fase de pós-produção. O Screenwriting Feature Contest (inscrições entre 22/05 e 28/08), é voltado para roteiros de longas-metragens e sua premiação principal oferece US$ 5 mil em dinheiro, mentorias e um mailing de profissionais da indústria.

Pipeline

Fundado em 1999, o Pipeline Media Group é pioneiro no apoio ao desenvolvimento de roteiros e em conectar escritores do mundo todo a Hollywood. Cinco competições do Pipeline estão abertas: TV Writing Competition (inscrições até 31/05), Screenwriting Competition (31/05), Script Pipeline Pitch Contest (30/06), Short Script Competition (24/10) e First Look Project (30/10). Os prêmios em dinheiro variam entre US$ 2.5 mil e US$ 20 mil.

The Slamdance Screenplay Competition

O Slamdance é dedicado a descobrir e estimular roteiristas emergentes que tenham vozes únicas e ousadas. A competição busca por roteiros de longas-metragens de ficção – divididos nas categorias ficção geral e terror/thriller –, pilotos de TV e curtas-metragens. As premiações vão de US$ 2 mil a US$ 10 mil e as inscrições vão até 01/08.

The Golden Script Competition

Concurso anual de roteiros de curtas, longas-metragens e pilotos de TV. Os melhores roteiros de cada ano passam a fazer parte de uma lista chamada The Golden List, que é disponibilizada para algumas das principais produtoras e agências literárias dos EUA. Um roteiro de cada formato ganha o prêmio Golden Script, que varia entre US$ 1 mil a US$ 4.5 mil, além de mentorias com profissionais premiados da indústria hollywoodiana. Inscrições até 29/10.

O Mapa de Fundos reúne diversas possibilidades de fundos internacionais para roteiristas, produtores e distribuidores, que podem ajudar no plano financeiro de projetos audiovisuais de todos os formatos. Para acessar o Mapa de Fundos e conferir mais informações sobre as competições listadas, basta criar um cadastro no site do Show me the Fund (showmethefund.co). A plataforma, que é inteiramente gratuita, é mantida pelo Projeto Paradiso e fundada em parceria com Brazilian Content e Cinema do Brasil.