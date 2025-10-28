Vitrine Lab anuncia selecionados para sua 6ª edição

O laboratório de distribuição cinematográfica do Grupo Vitrine Filmes, o Vitrine Lab, anunciou os 100 nomes que preencherão as vagas gratuitas oferecidas para capacitação no mercado audiovisual. O curso, que chega a sua 6ª edição neste ano, teve recorde de inscritos e na seleção final foram priorizadas a participação de pessoas negras, indígenas, trans, pessoas com deficiência, mães e pessoas residentes em regiões fora do eixo Rio-São Paulo.

Ao todo serão nove aulas na programação e, ao final do ciclo, os novos alunos se juntarão a mais de 500 outros capacitados pela iniciativa da Vitrine Filmes. O projeto só é possível de ser realizado com a ajuda de parceiros que sabem a importância de investimentos diretos no mercado audiovisual brasileiro. A atuação das marcas Petrobras, Projeto Paradiso, Itaú Cultural, Canal Brasil, Marahu Lab, além do apoio da 12ª Expocine, 49ª Mostra de Cinema Internacional em São Paulo, Encontro de Ideias Audiovisuais, VI Festival de Cinema Negro em Ação e Omelete Company.

Os selecionados podem ser conferidos aqui.