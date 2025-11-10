Streaming Minasplay chega à TV aberta, na Rede Minas

A plataforma pública e gratuita Minasplay ganha um canal exclusivo na multiprogramação da Rede Minas, que conta com quatro canais. A Empresa Mineira de Comunicação (EMC) lança a novidade nesta terça (11), durante a Minas Gerais Audiovisual Expo 2025, a MAX, considerado o maior evento de audiovisual do estado e um dos mais relevantes do Brasil.

Com 24 horas de conteúdo, o canal Minasplay vai exibir produções já disponíveis na plataforma digital. São filmes, séries, animações, shows, conteúdos infantis e esportivos. Atualmente, o catálogo da Minasplay conta com mais de 2,8 mil títulos. Grande parte dessas obras foram produzidas por mineiros que contaram com os incentivos da EMC.

Sob gestão da Empresa Mineira de Comunicação, o streaming público mineiro nasceu em junho de 2022 como EMCplay. Dois anos depois mudou de nome, passando a se chamar Minasplay. O streaming também oferece a programação, ao vivo, da Rede Minas e programas de sucesso da emissora pública mineira.