“Manas” ganha sessão gratuita seguida de debate no MIS SP

No dia 11 de novembro, a partir das 19h, o MIS SP realiza uma sessão gratuita do filme nacional “Manas”, tema do Ciclo de Cinema e Psicanálise de novembro. Primeiro longa da diretora Marianna Brennand, o filme foi lançado este ano e já acumula mais de 20 prêmios internacionais (incluindo o Director’s Award, no Festival de Veneza). Após a sessão, a psicanalista Luciana Saddi media um debate com a presença da psicanalista Elisabeth Antonelli e da advogada e professora Luciana Temer. O bate-papo também pode ser conferido ao vivo no canal oficial do MIS no YouTube, graças a uma parceria com a O2 Filmes.

“Manas” se destaca não apenas como obra cinematográfica, mas como um chamado à reflexão sobre temas urgentes da realidade brasileira, fruto de uma pesquisa de dez anos sobre exploração de crianças e adolescentes na Amazônia. Na trama, que se passa na Ilha do Marajó, no Pará, Marcielle, de 13 anos, sente que seu futuro está preso a um ciclo de violência e falta de oportunidades. Inspirada pela irmã que partiu, ela decide desafiar o destino das mulheres de sua família e comunidade, iniciando uma jornada de coragem para mudar sua própria história.

Ciclo de Cinema e Psicanálise – “Manas”

Data: 11/11, às 19h

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Av. Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: 16 anos