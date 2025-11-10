Mostra Russa exibe 16 longas, presta tributo ao centenário de “O Encouraçado Potemkin” e aos 80 anos do final da Segunda Guerra

Foto: “O Encouraçado Potemkin”, de Sergei Eisenstein

Por Maria do Rosário Caetano

A décima-primeira edição da Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo exibirá, a partir dessa quarta-feira, 11 de novembro, até o domingo, 23, em sessões presenciais, 16 longas e um curta-metragem. As sessões acontecerão na Cinemateca Brasileira e, depois, no Centro Cultural São Paulo (CCSP Vergueiro).

O evento, organizado pela CPC-UMES Filmes, braço cinematográfico-cultural da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, prestará tributo aos 100 anos de lançamento do clássico eisensteiniano “O Encouraçado Potemkin”. E, também, aos 80 anos do Dia da Vitória (fim da Segunda Guerra Mundial, ou Guerra Patriótica, como a denominam os russos), e aos 50 anos de carreira do cineasta Karen Shakhnazarov, diretor do centenário Estúdio Mosfilm e realizador de uma dezenas de longas-metragens, entre eles “O Tigre Branco” e “Anna Karenina – A História de Vronsky”.

Nove dos filmes programados pela Mostra Mosfilm nunca foram exibidos pela CPC-UMES, nem em cinemas brasileiros, nem em seu cineclube digital. Deles, a maior novidade é o documentário “A Queda da Dinastia Romanov”, de Esfir Shub (ou Esther Shub). Um filme-referência na história do documentário de arquivo (ou compilação) mundial.

Completam o quadro de novidades soviéticas-russas, em nossas telas, os filmes “O Segredo da Noite Eterna” (1955), de Dimitri Vassiliev, e “O Caminho para Saturno” e “O Fim de Saturno” (ambos de 1967), dirigidos por Villen Azarov, que se somarão a cinco filmes de Karen Shakhnazarov. Sendo quatro inéditos e um já conhecido. Os que estreiam na XI Mostra são o curta “Devaneio de Primavera” (1975), que será exibido junto com o longa “Dia de Lua Cheia” (1998), “O Mensageiro” (1986) e “O Assassino do Czar” (1991). O quinto filme de Shakhnazarov (“No Submundo do Crime”, de 2023) foi lançado recentemente em nosso circuito cinematográfico.

São, também, novidades para os cinéfilos brasileiros, os filmes “Geração de Vencedores”, de Vera Storeva, realizado em 1936, e “Michurin” (1948), de Alexander Dovchenko, autor do clássico “Terra” e tema do capítulo que abre o novo livro do pesquisador João Lanari Bo — “Rússia, Ucrânia e o Cinema em Tempos de Guerra” (Editora Confraria do Vento, 2025). Estes filmes, junto com “Potemkin” (1925), compõem os títulos mais antigos da Mostra, pois realizadas nas primeiras décadas do cinema bolchevique.

Quem assistiu, no canal Arte 1, ao longa documental “Hermitage – O Poder da Arte”, apresentado pelo grande ator italiano Toni Servillo, sabe da importância do longa soviético “A Queda da Dinastia Romanov”. Afinal, Esfir Shub é reconhecida como a sistematizadora (ou inventora) do chamado Cinema de Arquivo (ou Filme de Compilação). Em 1927, os soviéticos comemoraram o primeiro decênio da Revolução Bolchevique. Para festejar a data, o Estado, através de seus braços culturais, encomendou a grandes cineastas, incluindo Eisenstein e Pudovkin, filmes que revivessem o que se passara no convulsivo ano de 1917.

João Lanari anota em seu livro “Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos” (Bazar do Tempo, 2019), que Sergei Eisenstein, festejado pelas invenções de “O Encouraçado Potemkin”, realizaria, dentro do calendário dos festejos, o épico “Outubro”, outra obra de grande criatividade, enquanto Vsevolod Pudovkin assinaria “O Fim de São Petersburgo”. Boris Bárnet realizaria “Moscou em Outubro” e a montadora-diretora Esfir Shub, “A Queda da Dinastia Romanov”.

O estadunidense Jay Leyda, que foi aluno de Eisenstein na Moscou dos anos 1930, analisará, com entusiasmo, o documentário de Esfir (Ester) Shub em seu monumental “Kino – História del Film Ruso y Soviético” (Editorial Universitária de Buenos Aires, 1965):

“Ao justapor ‘pedaços de realidade’ (a documentarista) pôde obter efeitos irônicos, absurdos, de emoção e grandeza que poucos desses fragmentos continham em si. ‘A Queda da Dinastia Romanov’ descreve uma quantidade de crônicas cinematográficas tanto públicas como privadas da família imperial e suas atividades, agregadas à reconstrução que Shub fez dos acontecimentos que provocaram a queda da dinastia em fevereiro de 1917”.

Sobre a diretora, que construiu sua trajetória como montadora de cinejornais (e “reconfiguradora” de 200 filmes estrangeiros para que pudessem ser exibidos na URSS) realizaria, depois, outros documentários (um deles “Vinte Anos de Cinema Soviético”, em parceria com Pudovkin, 1937). E teria sua grandeza reconhecida pelo mesmo Jay Leyda: “Mais sensata que Dziga Vertov e mais cuidadosa que qualquer montador de cinejornais do mundo”, Esfir Shub “examinou todo o arquivo de documentários conservados (na URSS), quadro a quadro, e descobriu vinculações e conexões em cada tomada, que só um montador experimentado poderia encontrar”.

Para conseguir montar seus filmes (“O Grande Caminho” e “A Queda da Dinastia Romanov”, em especial), Esfir Shub moveu mundos. Depois de constatar que a penúria advinda da guerra civil entre bolcheviques e mencheviques — e a guerra seguinte, a que reagiu ao triunfo dos Soviets, com os derrotados auxiliados pela Alemanha, França e outros países europeus — haviam deixado os arquivos do cinema russo em estado deplorável, a diretora-montadora saiu em busca dos primeiros cinejornais da URSS. Encontrou uma lista deles, na qual constavam nomes de edições enviadas aos EUA, em agradecimento à solidariedade recebida da American Relief Association.

“Como investigadora consciente” – anota Jay Leyda –, “Shub descobriria que muito do material havia sido perdido ou vendido a companhias comerciais”. Então, “recorreu a essas últimas e obteve a merecida recompensa”. Ela mesma escreveria: “Sempre recordarei certo dia. Graças à minha recomendação, haviam comprado alguns negativos na América, através de Amtorg, por 6 mil dólares. Neste lote descobri material da guerra imperialista, o funeral das vítimas da Revolucão de Fevereiro e seis tomadas totalmente desconhecidas de Lenin. O público soviético viu essas cenas íntimas (registro filmado em 1920, de entrevista a um correspondente do New York World) de Vladimir Lenin, pela primeira vez, em ‘O Grande Caminho’”.

Com relação ao homenageado dessa edição da Mostra Mosfilm, Karen Shakhnazarov, de 73 anos, vale destacar que serão exibidos dois de seus filmes menos conhecidos por aqui. O primeiro é o preferido do realizador – “O Mensageiro”. O segundo — “O Assassinato do Czar” — conta com um astro do cinema europeu em seu elenco, Malcolm McDowell, 82 anos, protagonista de “Laranja Mecânica” e “Calígula”.

Confira filme a filme:

. “O ENCOURAÇADO POTEMKIN” (Ficção épica, 1925, 71 minutos, 14 anos) – Direção de Serguei Eisenstein, com roteiro de Nina Agadzhanova, Eisenstein e Grigori Aleksandrov. No elenco, Andrei Fait, Aleksandr Antonov, Ivan Bobrov e Grigori Aleksandrov. O segundo longa-metragem de Eisenstein, se passa no ano de 1905, quando marinheiros do navio Potemkin rebelam-se. A população da cidade portuária de Odessa apoia a revolta e é brutalmente reprimida. O Encouraçado dispara contra o quartel general czarista e parte ao encontro da frota do Mar Negro, com a intenção de sublevá-la.