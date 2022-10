Floresta adquire direitos do livro “Caçada ao Maníaco do Parque”

O gênero “true crime” é cada vez mais popular no mundo do entretenimento e figura no top 5 de preferência entre os brasileiros. Agora, com a aquisição dos direitos sobre o livro “Caçada ao Maníaco do Parque”, a Floresta, produtora da Sony Pictures Television (SPT) no Brasil, vai adaptar os fatos brutais em uma nova série.

Extrovertido e de fala fácil, para o serial killer Francisco de Assis Pereira, o método era simples: dizer o que acreditava ser o que as vítimas queriam ouvir. Foi assim que, no final dos anos 1990, ele deu início aos assassinatos que cometeu no Parque do Estado, zona sul de São Paulo, e chocou todo o país.

O livro, escrito pela jornalista Luísa Alcalde e o investigador da polícia Luís Carlos dos Santos, foi lançado em 1999, um ano após a caçada terminar com a apreensão e posterior confissão do homicida, em que revelou ter assassinado 11 mulheres e os locais onde os corpos estavam. Fiel ao mesmo padrão que estabeleceu, o “Maníaco do Parque” fingia ser caça-talentos em busca de modelos e atraiu as vítimas com a promessa de fama e dinheiro.