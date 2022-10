Hsu Chien roda novo longa com Giulia Benite e Vitor Figueiredo

O longa-metragem “Morando com o Crush”, de Hsu Chien, está sendo rodado em duas cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre e Nova Petrópolis. O filme narra uma história romântica e cheia de desafios típicos da adolescência, sobre dois amigos que sempre tiveram uma amizade colorida: Luana, interpretada por Giulia Benite (“Turma da Mônica – Lições”), e Hugo, vivido por Vitor Figueiredo. A produção é da Paris Entretenimento e a distribuição é da Paris Filmes.

Luana compartilha com o seu pai, Fábio (Marcos Pasquim), uma situação em comum: a falta de sorte no amor. Desde o falecimento de sua esposa, ele não consegue engatar em nenhum relacionamento sério e arrumar uma namorada ideal parece ser um sonho cada vez mais distante. Porém, tudo muda quando ele se apaixona por uma colega de trabalho e começa a fazer planos para morar com ela. O que parecia uma ideia um pouco fora de cogitação, acaba se tornando um novo caminho, repleto de novos obstáculos, paciência, amor e cumplicidade para ambos, pois a tal amiga de Fábio é nada mais, nada menos, que Antônia (Carina Sacchelli), a mãe de Hugo.

Após a nova família se mudar para uma cidade do interior, Luana e Hugo precisam aprender a conviver juntos, a dividir as tarefas da casa com os seus pais e lidar com o crush que têm um no outro. Além disso, o fato de morarem juntos acaba gerando uma situação delicada: agora eles são praticamente “irmãos”. Como vão encarar essa nova realidade? E quais serão os passos que terão que tomar para que consigam, enfim, deixar a amizade colorida de lado para viverem um romance?

“Morando com o Crush” tem coprodução da Paramount Pictures e da Simba Content e apoio do Telecine.