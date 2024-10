Incubadora de filmes Cinemália busca a inclusão de jovens no audiovisual

Buscando a democratização do formato curta-metragem e o fortalecimento de seu potencial cultural e educativo, nasce a Cinemália, nova incubadora de filmes que, fundada na crença do cinema como ferramenta de cidadania, pretende formar e inserir jovens no mercado audiovisual por meio da viabilização de suas criações artísticas.

No dia 30 de outubro, a Cinemália abrirá uma convocatória para o recebimento de roteiros inéditos. As inscrições são gratuitas. A missão da instituição é auxiliar no desenvolvimento do roteiro selecionado, financiar sua filmagem, distribuir em festivais e circuitos de arte, além de colaborar para a inserção dos profissionais no mercado audiovisual brasileiro.

A organização também irá trabalhar para a formação crítica de público, com exibições para audiências à margem dos grandes centros de acesso, seguidas de atividades culturais. Em data a ser divulgada, após abertura das inscrições, está prevista uma live na página da Cinemália para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

A Cinemália tem apoio do Instituto Solea, ONG dedicada à redução das desigualdades no país, Finos Filmes, Cinecolor Digital (finalizadora responsável pela pós-produção do filme), Monstercam (locadora de equipamentos oficial do projeto), Gargantua Film (distribuidora italiana, que cuidará da carreira do curta-metragem no mercado internacional) e Clube Drama.

Mais informações em cinemalia.org.