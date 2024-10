Festival Ecocine disponibiliza a sua seleção gratuitamente em plataforma online

Foto: Cena do curta “Where are You from?”, do uruguaio Juan Cristiani

O Ecocine 2024 – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos oferece um portal de acesso gratuito e acessível, apresentando filmes de mais de 37 países que abordam o tema de sua 32ª edição: Sustentabilidade e Infância: Direito ao Século 22.

Entre os países representados estão Espanha, Groenlândia, Cabo Verde, Azerbaijão, Taiwan, Coreia do Sul, Uruguai, Turquia, Canadá, Estados Unidos, Guiné-Bissau e Brasil.

No total, são 38 filmes, entre curtas e longas-metragens, disponíveis na plataforma TaoPlay (https://www.taoplay.com.br/app).

Além das exibições online, haverá sessões presenciais em várias unidades do SESI, até 16 de dezembro, em todo o Estado de São Paulo, bem como em escolas.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do festival, https://www.ecocine.eco.br.