Produtora Cine reformula modelo de atuação e inaugura unidade para entretenimento e conteúdo

Foto: Louis Rodrigues, Cat Tenório, Raul Doria e Vinni Tex, da MOOC Studios

Com 30 anos de história e produções de grande sucesso para marcas como Bauducco, Volkswagen, Havaianas e Cacau Show, a Cine, fundada por Raul Doria, inaugura um momento de reposicionamento no mercado. Conectada às tendências e necessidades de seus clientes e potenciais anunciantes, a produtora traz uma nova proposta, reinventando seu modelo de atuação.

Isso porque de apenas uma Cine nascem agora outras 9 produtoras, sob um único guarda-chuva, totalizando 10 unidades de negócio. As cinco primeiras, desenhadas para fomentar o talento e ressaltar seus diretores. Na prática, cada um deles ganhou um selo próprio: Cine Mello, do sócio e diretor Clovis Mello; Cine Vida, da também sócia e diretora Cris Vida, Cine Walk In, dos irmãos Filippo e Stefano Capuzzi, Cine Blank, de Felipe Blankenheim, e Cine Vokos, do recém-contratado Vokos. Outra novidade é a criação de núcleos de negócios voltados a projetos culturais, laboratório de talentos, entretenimento e ações sociais, respectivamente Cine In, Cine Lab, Cine.e e Cine Inspira.

O movimento busca ampliar a visibilidade do casting da produtora, dando protagonismo independente a cada diretor. Ao mesmo tempo, quer imprimir uma imagem contemporânea, especialmente com a chegada de novos nomes, como é o caso do diretor e designer Vokos. O mesmo se dá com a chegada do coletivo MOOC Studios, formado pela diretora executiva e fotógrafa, Cat Tenório, pelo criativo e diretor de cena Louis Rodrigues e o diretor de arte Vinni Tex, o qual vai compor o laboratório de talentos Cine Lab, ao lado de Rodrigo Minguez.

Além de novos diretores, outro investimento realizado pela Cine é a parceria com novos nomes do mercado de cultura, visando expandir as entregas da produtora para além do setor da publicidade. Nesse sentido, Raul Doria firmou acordo com o ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Após ocupar o cargo no governo do ex-presidente Michel Temer, ele atuou como Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e, atualmente, faz parte do comitê do Lide Cultura. Agora, ele soma em sua trajetória o desafio de elevar a marca da produtora no território de entretenimento e conteúdo, por meio da Cine.e.

O desenho desta nova Cine já vem sendo construído há alguns meses. Durante esse processo, esse novo olhar foi sendo pilotado de forma experimental até a sua consolidação atual. Contudo, nesse período, a produtora já colheu frutos do novo modelo, ao conquistar dois leões no Festival de Cannes, um de ouro e outro de bronze, nas categorias de Mídia e Brand Experience, respectivamente. De acordo com Raul Doria, além de muito celebrados, os prêmios refletem de forma assertiva os primeiros passos deste novo momento de transformação da Cine: “Sempre tivemos profissionais talentosos dentro da produtora e, diferente de mudar nossa essência, estamos agregando com outras qualidades que enxergamos como relevantes para o novo momento do mercado. Temos novos nomes e especialidade no horizonte, mas, principalmente, temos uma nova postura”, finaliza.