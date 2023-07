Projeto Paradiso lança bolsa inédita de R$ 20 mil para a edição 2024 do Screenwriting Lab

O Projeto Paradiso está com inscrições abertas, até o dia 28 de agosto, para o Screenwriting Lab 2024, um workshop de duas semanas voltado a roteiristas com um projeto de longa-metragem de ficção em estágio de desenvolvimento, realizado pelo Film Independent. O Projeto Paradiso vai oferecer uma Bolsa Paradiso inédita, no valor de R$ 20 mil, caso um profissional brasileiro seja selecionado para essa formação.

O workshop, previsto para acontecer no primeiro trimestre do próximo ano, tem foco tanto no aprimoramento profissional dos participantes, quanto no aperfeiçoamento dos roteiros selecionados. Para isso, cada roteirista participante receberá mentorias individuais e coletivas de Creative Advisors selecionados pelo programa, além de ter a oportunidade de fazer networking, participar de mesas com veteranos do setor audiovisual e, ao final da formação, realizar um pitching do projeto e receber feedbacks de executivos da indústria.

Para incentivar os roteiristas brasileiros interessados em inscrever seus projetos no Screenwriting Lab, no próximo dia 25, às 18h, Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso, se reúne com Dea Vazquez, diretora associada de programas de ficção do Film Independent, para um bate-papo em que trará detalhes e dicas sobre as inscrições e a Bolsa Paradiso. Para participar, é necessário se inscrever com antecedência neste link.