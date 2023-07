Mostra Aruanda SP traz seleção de filmes que representam o novo cinema paraibano

Foto: “O seu Amor de Volta (Mesmo Que Ele Não Queira)”, de Bertrand Lira

Entre os dias 20 e 26 de julho, o CineSesc recebe a primeira Mostra Aruanda SP, um panorama do novo cinema paraibano, que desembarca na capital paulista com sessões sempre a partir das 20h30. O evento é uma parceria do Sesc São Paulo com a Bolandeira Arte & Films – produtora responsável pelo festival paraibano que completa 18 anos de existência em 2023 e tem sede em João Pessoa.

Serão 14 filmes em exibição, entre curtas e longas-metragens produzidos no período de 2018 a 2022, todos premiados no Fest Aruanda e em outros festivais do país, com grande parte das obras inéditas no Sudeste. São títulos que trazem no DNA a marca do que foi nomeado pelo crítico de cinema Luiz Zanin Oricchio (Estadão), como a “primavera do cinema paraibano”, num balanço que fez da edição de 2018 em que esteve presente, e testemunhou a emergência dessa nova tendência cinematográfica.

Na noite de abertura da Mostra Aruanda SP serão exibidos fragmentos de fotogramas salvos da extinção do filme “Carnaval Paraibano e Pernambucano”, dirigido pelo paraibano Walfredo Rodriguez, em 1923, no contexto do cinema silencioso brasileiro da época. O material foi localizado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a partir de pesquisa de doutorado (ECA-USP) do jornalista e professor Lúcio Vilar (curador da Mostra Aruanda). Serão conhecidas as imagens que foram telecinadas de 35mm para digital e que chamam a atenção pela riqueza do documento histórico.

Na ocasião também serão exibidos o curta-metragem “Era Uma Noite de São João”, uma delicada animação da diretora estreante Bruna Velden, e o longa-metragem “Jackson – Na Batida do Pandeiro”, que tem direção de Marcus Vilar e Cacá Teixeira, sobre o icônico personagem paraibano que influenciou várias gerações de músicos e compositores da MPB.

Ao longo de sua programação, a Mostra Aruanda SP exibirá uma sessão por dia, composta por um curta e um longa-metragem paraibanos. Destaca-se o documentário híbrido “O seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira”), do diretor Bertrand Lira, e que tem Marcélia Cartaxo no elenco.

A programação pode ser conferida em sescsp.org.br/mostraaruanda.

Mostra Aruanda SP

Data: 20 a 26 de julho

Local: Rua Augusta, 2075 – São Paulo/SP – 3087-0500

Ingressos: R$ 24,00 (inteira), R$ 12,00 (meia) e R$ 8,00 (credencial Sesc)