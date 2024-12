Filmes brasileiros que integraram o festival Nicho Novembro serão exibidos em 12 países

Em parceria com o Instituto Guimarães Rosa, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o instituto Nicho 54 selecionou filmes que integraram o festival negro de cinema Nicho Novembro para a exibição itinerante em 12 representações diplomáticas ao redor do mundo em celebração ao mês da Consciência Negra.

Os filmes que foram exibidos ao longo da semana pelo Dia da Consciência Negra (20/11) são o curta “Meu Amigo Pedro Mixtape”, de Lincoln Péricles, e “Othelo, o Grande”, de Lucas H. Rossi, ambos integrantes da mostra de filmes da sexta edição do festival, que aconteceu em São Paulo, de 9 a 16 de novembro. A mostra da edição de 2024 foi selecionada por uma equipe curatorial composta por Milena Manfredini, Lucas Honorato e João Rêgo.

As cidades que receberão a mostra itinerante são Paramaribo (Suriname), Manágua (Nicarágua), Edimburgo (Escócia), Montevideo (Uruguai), Beirute (Líbano), Boston (Estados Unidos), Tóquio (Japão), Bucareste e Cluj-Napoca (Romênia), Lima (Peru), São Tomé E Principe (São Tomé E Principe), Madri (Espanha) e Helsinque (Finlândia). Essa é a segunda vez que o Itamaraty firma parceria com a entidade, que apoia a carreira de pessoas negras em posições de liderança criativa, intelectual e econômica na indústria cinematográfica.