Documentário sobre Manoel Cordeiro tem gravações finais no Festival Psica, em Belém do Pará

Em suas cenas finais no Festival Psica, em Belém do Pará, o documentário provisoriamente intitulado “Manoel Cordeiro, Vida e Manifesto” registra a trajetória do músico multi-instrumentista e a criação de seu manifesto musical sobre a música popular amazonense. As filmagens começaram em outubro, em Belém, e continuaram no show “Baile do Papai – Celebra Manoel Cordeiro”, que celebrou seus 69 anos. O filme deve ser concluído durante o festival, entre 13 a 15 de dezembro. Dirigido por San Marcelo, com produção da Sapucaia Filmes e Filmes do B, a produção conta com a participação de diversos artistas paraenses.

San Marcelo, que codirigiu o curta-metragem “Luz do Mundo”, lançado em 2023, com Cícero Pedrosa Neto, retorna agora como diretor do documentário que retrata um ponto crucial na carreira e vida de Manoel. Ele será estruturado em três eixos principais: além da criação do manifesto, explorará a visão do artista sobre si mesmo e as perspectivas de seus colaboradores e parceiros. Nomes como Nazaré Pereira, Felipe Cordeiro, Nilson Chaves e Dira Paes, artistas comprometidos com a música amazônica, participam do projeto.

Reconhecido como um dos responsáveis por popularizar a música da Amazônia no Brasil, Manoel mescla em seu trabalho influências do carimbó, guitarrada e lambada, criando um estilo único que atravessa gerações. Seu trabalho evidencia a riqueza musical da região, colocando a Amazônia em diálogo com outras expressões da música brasileira.