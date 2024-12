DiALAB Festival reúne profissionais de audiovisual e da indústria criativa de diversos países em Salvador

De 6 a 14 de dezembro, a cidade de Salvador será palco do DiALAB Festival, um evento internacional que reúne talentos negros, profissionais da indústria e amantes do audiovisual de diversas partes do mundo para uma experiência exclusiva que conta com consultorias, painéis, workshops, mostras de cinema e shows, que visa tornar a capital baiana o epicentro do audiovisual negro da América Latina, destacando sua importância cultural e econômica, e promovendo a colaboração entre a cidade e a indústria criativa internacional.

Os profissionais que tiveram seus projetos selecionados para o festival passarão por consultorias técnicas, jurídicas, de marketing, imagem e negócios, realizadas por um time de especialistas do mercado nacional e internacional, como Johanné Gómez Terrero, Francine Barbosa, Matheus Mello, Raquel Leiko, Xenia Rivery, Leandro Santos, Tanya Valette, Raphaela Leite, Renata Novaes e Felipe Choco, além de contar com talks e espaço colaborativo para reuniões e networking. Os participantes poderão ser contemplados com diversos prêmios, como uma residência na Suécia em parceria com a Casaquarium Pop Up Film Residency, ingresso na Rede Paradiso de Talentos, consultoria com a agente de talentos Mari Brasil e prêmios em dinheiro.

A programação conta ainda com atrações abertas ao público e convidados especiais, entre eles, o comunicador Raoni Oliveira, que trará o seu famoso quadro “Acerte e Ganhe” para o DiALAB com trilhas de cinema que marcaram época; o workshop sobre pesquisa em projetos musicais com Felipe Choco (pesquisador dos Racionais MC’s, KondZilla e AmarElo, de Emicida), workshop sobre processos criativos com a diretora de cinema Juh Almeida, o painel “Negócios entre a música e o audiovisual”, com os empresários Evandro Fióti, da Laboratório Fantasma, e Emerson Dindo, da Portátil, entre outros. Para embalar a programação, o evento contará com shows de Melly (indicada ao Grammy Latino), da banda Afrocidade, da DJ Lunna Montty, responsável por tocar no Renaissance Club, com a presença da cantora Beyoncé em Salvador, e do DJ Pivoman.

Neste ano, o DiALAB Festival lança três novos programas, que já estão com passaportes disponíveis e podem ser adquiridos através do site dialab.me. O Talents Club é um programa focado no desenvolvimento de carreiras de talentos negros que oferece ferramentas de planejamento, match com agências e assessorias especializadas. Já o Village Market é um mercado de relacionamento que conecta empresas, talentos e players da indústria do audiovisual em um espaço interativo que estimula encontros criativos e de negócios e promove talks sobre tendências e oportunidades para a indústria criativa. E o DiALAB Music é um programa exclusivo dedicado a projetos audiovisuais que têm a música como personagem principal.

Dentre as atividades gratuitas e abertas ao público, destaca-se o workshop “Desenhando Caminhos: Processos Criativos”, com a diretora de cinema Juh Almeida, no Impulse Day, programa dedicado a inspirar e empoderar a nova geração de talentos que irá transformar a indústria do audiovisual. As inscrições gratuitas já estão abertas no site e são limitadas a 50 vagas.

O público também poderá conferir, de 10 a 13, a Mostra DiALAB com os filmes “Ilha do Açúcar”, de Johanné Gómez Terrero (premiado no Festival de Veneza), “O Dia que te Conheci”, do premiado cineasta André Novais Oliveira, “Pepe”, do cineasta Nelson Carlo de los Santos Arias (ganhador do Urso de Prata de Melhor Direção no Festival de Berlim); e a premier do filme “O Céu Não Sabe meu Nome”, de Carol Aó. Todos serão exibidos gratuitamente no Cine Glauber Rocha, com retirada prévia de ingressos no Sympla.

Realizado pela plataforma DiALAB, uma das principais aceleradoras de projetos audiovisuais do Brasil, e com produção da Portátil, o DiALAB Festival foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, e conta com patrocínio do Programa Ibermedia e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador, e apoio do Projeto Paradiso, da Embaixada da França no Brasil, da Escola Chavón – República Dominicana, e da Globo. O evento acontece no Centro de Convenções do Wish Hotel da Bahia e no Cine Glauber Rocha, reunindo talentos da indústria criativa do Brasil, Angola, Colômbia, Venezuela, Honduras, México, Cuba, República Dominicana, Panamá, África do Sul, Mali, Portugal, Espanha e China.

A programação completa do evento está disponível em www.dialab.me.

DiALAB FESTIVAL 2024

Data: De 6 a 14 de dezembro

Local: Wish Hotel da Bahia (Av. Sete de Setembro, 1537) e Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves, 5 – Centro de Salvador)