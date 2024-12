Spcine recebe Selo de Igualdade Racial 2024

A Spcine, empresa pública responsável pelo desenvolvimento do audiovisual em São Paulo, recebeu o Selo de Igualdade Racial 2024, concedido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio do Programa Selo Igualdade Racial. O reconhecimento reafirma o compromisso da Spcine com a promoção da equidade étnico-racial em suas políticas públicas e práticas institucionais.

Instituído pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o Selo de Igualdade Racial reconhece instituições públicas e privadas que desenvolvem práticas efetivas de promoção da igualdade étnico-racial e combate ao racismo. O programa também integra uma rede de articulação e educação para fomentar a diversidade no mercado de trabalho, consolidando avanços nas políticas afirmativas em São Paulo.

A certificação foi anunciada após a análise das 137 inscrições submetidas ao programa, que estabeleceu critérios rigorosos para participação. Dentre as instituições inscritas, apenas aquelas que cumpriram integralmente os requisitos foram habilitados a receber o Selo, consolidando a Spcine como referência em iniciativas de diversidade no setor audiovisual. Para obtê-lo, as empresas precisam ter, no mínimo, 30% de pessoas pretas e pardas em seu quadro de funcionários, número superado pela Spcine, que conta com 53% de pessoas que se autodeclaram nesses grupos raciais. A cerimônia de entrega dos troféus às instituições habilitadas será no dia 9 de dezembro, a partir das 14h, na sede da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, em evento para convidados.