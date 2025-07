Documentário “À Margem do Ouro” chega ao Canal Brasil

Na próxima terça-feira, dia 1º de julho, às 18h, estreia no Canal Brasil o documentário “À Margem do Ouro”, de Sandro Kakabadze. O filme retrata a vida de uma pequena vila à beira do Rio Tapajós, Penedo, no coração da Amazônia, que serve de base para garimpeiros da região. O local é considerado o maior produtor de ouro do Brasil.

De difícil acesso, essas comunidades possuem uma organização social própria, contudo, o clima é tenso em função do ouro e dos conflitos sociais e ambientais que envolvem a atividade do garimpo. Na maioria das vezes, a exploração acontece de maneira ilegal e predatória, sem condições de segurança de trabalho e provocando consequências na natureza.

O diretor busca revelar, com imagens e entrevistas de moradores, a realidade das condições precarizadas de Penedo e o que não é mostrado na televisão. Ao mesmo tempo, abre um espaço para sonhar e acreditar em períodos melhores.