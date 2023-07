Cine Pitching APACI tem inscrições abertas

O Cine Pitching APACI retorna ao formato presencial e está com inscrições abertas para sua 7ª edição para projetos de filmes e séries para cinema, TV e Streaming. As inscrições vão até o dia 28 de julho às 18h.

Realizado pela APACI (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da API, Bravi, Cinemateca Brasileira, Forcine, Kinoforum, Siaesp e Sicav, o evento acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto, na Cinemateca, em São Paulo, como parte integrante do Curta Kinoforum 2023.

O evento tem o objetivo de aproximar, através de rodadas de negócios e pitchings, autores/realizadores e distribuidores de cinema, representantes dos canais de TV e streaming e produtores em volta de projetos em fase inicial de desenvolvimento.

Nesta 7ª edição, de volta ao formato presencial, diretores e produtores de todo o Brasil poderão inscrever projetos para cinema e TV/Streaming, que serão selecionados pelos players para reuniões one to one. O evento conta, ainda, com duas modalidades de pitching: “pitching para estudantes e recém-formados” e a grande novidade desta edição 2023, o “pitching para selecionados Kinoforum 2022 e 2023”, que tem inscrição gratuita e foi criado para os realizadores que participaram do Festival Curta Kinoforum nas edições de 2022 ou 2023. A modalidade foi organizada para colocar em contato realizadores e grandes produtores e distribuidores.

Mais informações, regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site.