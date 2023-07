5 filmes icônicos inspirados no futebol que deixam um impacto duradouro

O futebol não é apenas um jogo; é um fenómeno cultural que transcende fronteiras, culturas e línguas. Inspirou inúmeros livros, filmes e obras de arte, tornando-se um símbolo de esperança, resiliência e busca da excelência.

Temos o livro “Futebol: O Modo de Vida Brasileiro”, de Alex Bellos, que aborda a história e a paixão que envolve o desporto no Brasil. Temos também inúmeras músicas que celebram a paixão pelo futebol no Brasil, como “Voa Canarinho”, de Dudu Nobre. A música foi lançada durante a Copa do Mundo da FIFA 2010, realizada na África do Sul, como um hino de apoio à seleção brasileira. Mas nada é tão inclusivo quanto os filmes.

O desporto tem um lugar único no coração dos brasileiros, e o cinema tem dado vida à magia do belo jogo através de filmes cativantes. Os filmes inspirados no futebol há muito que cativam o público em todo o mundo, oferecendo uma mistura emocionante de drama desportivo, lutas pessoais e vitórias inspiradoras.

De retratos biográficos de jogadores lendários como Pelé a histórias de esperança e resiliência em bairros pobres, esses cinco filmes se tornaram peças queridas da história do cinema no Brasil.

01: Pelé: Nascimento de uma Lenda (2016)

Realizado por Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, “Pelé: Nascimento de uma Lenda” narra a extraordinária jornada do lendário futebolista brasileiro Pelé. O filme, lançado em 2016 pela IFC Films e pela Imagine Entertainment, mostra a ascensão de Pelé à grandeza, captando o seu talento, dedicação e impacto no desporto.

Protagonizado por Kevin de Paula no papel de Pelé, juntamente com Vincent D’Onofrio e Rodrigo Santoro, o filme conta com a participação de Pelé como consultor. Isto proporciona um retrato autêntico das suas experiências.

02: Cidade de Deus (2002)

Dirigido por Fernando Meirelles e roteirizado por Bráulio Mantovani, “Cidade de Deus” foi lançado em 2002 pela O2 Filmes . Ambientado nas violentas ruas do Rio de Janeiro, o filme aborda a vida de jovens presos no ciclo do crime e da violência. O futebol serve como pano de fundo, simbolizando a esperança diante da dura realidade da vida.

O filme, protagonizado por Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino e Matheus Nachtergaele, foi muito elogiado pela sua narrativa convincente, estilo visual e representação crua das lutas das personagens. Recebeu vários prémios e nomeações de prestígio, incluindo quatro nomeações para os Óscares e uma nomeação para o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.

03: Linha de Passe (2008)

Dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, “Linha de Passe” retrata a vida de quatro irmãos de um bairro pobre de São Paulo que compartilham a paixão pelo futebol. Lançado em 2008 pela VideoFilmes e Globo Filmes , o filme explora temas como família, sonhos e a busca por uma vida melhor.

O futebol actua como uma força unificadora nas suas vidas, proporcionando consolo e um sentido de propósito no meio das suas lutas. Vinícius de Oliveira, Sandra Corveloni e João Baldasserini têm atuações poderosas neste filme carregado de emoção.

04: Heleno (2011)

Realizado por José Henrique Fonseca, “Heleno” leva o espetador a uma viagem pela vida turbulenta do carismático jogador de futebol brasileiro Heleno de Freitas.

Lançado em 2011 pela Filmes do Equador e pela Globo Filmes, o filme explora as complexidades do talento, do ego e das lutas pessoais enfrentadas por Heleno. Rodrigo Santoro, Angie Cepeda e Alinne Moraes têm atuações marcantes, capturando os altos e baixos da vida do jogador de futebol.

05: Bend It Like Beckham (2002)

Realizado por Gurinder Chadha e escrito por Gurinder Chadha e Guljit Bindra, “Bend It Like Beckham” apresenta a história de Jess, uma jovem britânico-indiana apaixonada por futebol. Lançado em 2002 pela Kintop Pictures, Film Council e Bend It Films, o filme mostra a determinação de Jess em perseguir os seus sonhos apesar das expectativas culturais e sociais.

Protagonizado por Parminder Nagra, Keira Knightley e Jonathan Rhys Meyers, o filme aborda temas como os papéis dos géneros, a identidade cultural e a busca dos sonhos de cada um. O filme “Bend It Like Beckham” tornou-se uma sensação global e conquistou audiências em todo o mundo.

Lançados ao longo de vários anos e produzidos por estúdios de renome, estes filmes icónicos inspirados no futebol deixaram uma marca no cinema brasileiro. Suas histórias cativantes e atuações excepcionais capturaram o espírito e a paixão do futebol.