Edição de maio do Cinematographo, no MIS, sonoriza ao vivo o filme “Submarino”

No dia 18 de maio, o MIS SP realiza mais uma edição do Cinematographo, programa mensal de exibições de filmes com trilha sonora executada ao vivo. Desta vez, a banda The Vallens sonoriza a comédia dramática “Submarino”, longa de 2010, cuja trilha sonora é assinada por Alex Turner, vocalista da banda britânica de indie rock Arctic Monkeys.

A apresentação acontece em duas sessões: às 15h e às 18h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e podem ser adquiridos pela plataforma Megapass (online) ou na bilheteria física do MIS.

O filme, que se destaca também por sua fotografia, mostra as peripécias do personagem Oliver Tate (Craig Roberts), um menino de 15 anos que tem dois objetivos na vida: perder a virgindade antes do seu aniversário, com a sua nova namorada, Jordana (Yasmin Paige), e tentar afastar a mãe do ex-namorado que se mudou para a casa ao lado. Além disso, para salvar o casamento de seus pais, Oliver tem a ideia de controlar a vida sexual deles e de forjar cartas românticas sugestivas de sua mãe para seu pai.

No elenco do filme, estão renomados atores britânicos, como Sally Hawkins, Noah Taylor e Paddy Considine.

O EP “Submarine – Original Songs From The Film By Alex Turner” conta com seis faixas, incluindo “Stuck on the puzzle” e “Piledriver waltz”. Esta última foi incluída no álbum “Suck It and See”, lançado em 2011 pelo Arctic Monkeys.