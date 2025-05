Circuito Filmes que Voam! realiza oficinas gratuitas de distribuição audiovisual

O Circuito Filmes que Voam!, iniciativa da Borboletas Filmes, está com inscrições abertas e gratuitas para uma circulação de oficinas de distribuição de filmes com foco no cinema nacional. A primeira oficina acontece dia 19 de maio, das 14h às 18h, no formato online. Em seguida, a atividade circula por espaços culturais de Salvador e Região Metropolitana, entre os dias 20 e 23 de maio. As inscrições podem ser realizadas na página do instagram @borboletasfilmes.

As oficinas presenciais acontecem nos dias 20/05, no Espaço Cultural Alagados (Uruguai), 21/05, no Cine Teatro Lauro de Freitas, 22/05, no Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas), e 23/05, na Casa da Música (Itapuã), sempre das 14h às 18h. A condução das atividades contará com a participação dos cineastas Camila de Moraes, Sidjonathas Araújo e José Pedro Minho.

O evento integra a proposta do Circuito Filmes que Voam! em promover formações e um diálogo com a comunidade, por meio de sessões de filmes, oficinas, debates e reflexões sobre as obras e sua relação com a realidade social. Essa primeira formação tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada pela distribuidora para a circulação de obras audiovisuais nacionais, com foco no cinema como ferramenta de transformação social e construção de novas audiências. A oficina é aberta ao público interessado em compreender o mercado de distribuição.

Durante as quatro horas de atividade, os participantes terão acesso a conhecimentos práticos sobre estratégias de distribuição desenvolvidas pela Borboletas Filmes, empresa especializada em conteúdos audiovisuais identitários.

O projeto Circuito Filmes que Voam! foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.