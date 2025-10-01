CineSesc exibe “O Último Episódio”, de Maurílio Martins, com bate-papo com o diretor e atores do filme

O CineSesc exibe, nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 20h, “O Último Episódio”, novo filme do diretor mineiro Maurílio Martins. Produzido pela Filmes de Plástico, o longa acompanha a história de um garoto que, para se aproximar da menina que ele gosta, inventa que possui uma fita com o episódio final de um dos desenhos mais amados dos anos 1980, “Caverna do Dragão”. Com a ajuda de seus melhores amigos, ele precisa criar uma solução para a enrascada em que se meteu.

Com preço fixo a R$ 10, a sessão será acompanhada de um bate-papo com o diretor Maurílio Martins e os atores mirins Matheus Sampaio, Tatiana Costa e Daniel Victor, com mediação da apresentadora, cineasta e ex-VJ da MTV Marina Person. Os ingressos podem ser adquiridos no site do CineSesc e nas bilheterias do Sesc.

O filme é ambientado em Contagem, cidade natal do diretor do filme e cenário frequente na filmografia da produtora, no início da década de 1990, quando a história sobre esse episódio já tinha virado lenda urbana. O elenco traz Matheus Sampaio no papel principal e conta a participação de Rejane Faria (“Marte Um”), Babi Amaral (“No Coração do Mundo) e dos cineastas Gabriel Martins e André Novais Oliveira.

A trilha sonora do longa foi idealizada por John Ulhôa e Richard Neves, da banda Pato Fu, e conta com uma interpretação inédita do clássico dos anos 80, “Qualquer Jeito”, que ficou famosa com a interpretação da Kátia, agora na voz de Fernanda Takai.

“O Último Episódio” é uma aventura adolescente para toda a família, que brinca com a nostalgia de uma época em que os desenhos exibidos na TV ajudaram a moldar uma geração.