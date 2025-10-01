Documentário “Muito Além do Lucro”, de Mara Mourão, estreia nesta quinta

Um filme sobre as novas formas de economia rumo a um mundo mais sustentável, regenerativo, justo e feliz. Líderes empresariais e pensadores falam sobre tendências e práticas que podem transformar a economia. Estamos vivenciando uma redefinição do Conceito de Sucesso nos Negócios onde as empresas não competem para serem as melhores do mundo e sim as melhores para o mundo.

Este é o mote de “Muito Além do Lucro”, de Mara Mourão, que entra em cartaz em circuito comercial nesta quinta, dia 2 de outubro, com distribuição da Autoral Filmes, em Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul e Porto Alegre), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (Capital, Campinas e Ribeirão Preto) e Tocantins (Araguaína, Gurupi e Palmas).

A produção ouve líderes e pensadores que já estão pondo em prática ações que podem transformar a economia. O roteiro traça um arco narrativo que vai desde o capitalismo ortodoxo até o aparecimento das novas economias. O primeiro considera que a principal missão do sistema era a geração de emprego e maximização do lucro, sem levar em consideração os impactos negativos do negócio, enquanto o último aponta para um sistema mais sustentável.

Entre os 29 entrevistados estão Raj Sisodia, cofundador do movimento Capitalismo Consciente; Tshering Tobgay, 1° Ministro do Butão; Sergio Londoño, ex-prefeito e executivo colombiano; Eduardo Moreira, economista, ex-banqueiro e fundador do ICL – Instituto Conhecimento Liberta; Marcel Fukuyama, cofundador do Sistema B no Brasil; e Jéssica Silva, cofundadora da BlackWin e co-CEO do Sistema B.

“Muito Além do Lucro” também deu origem a um livro homônimo, escrito por James Marins, autor de “A Era do Impacto” e fundador do Instituto Legado. Incorporando o teor dos depoimentos, em especial trechos que não entraram na edição final do documentário, a obra, editada pela Editora Voo, foi lançada na pré-estreia do filme, em São Paulo.