MIS Campinas recebe inscrições de filmes de terror até 3 de outubro

Estão abertas as inscrições para a Mostra Vem pro Susto!, iniciativa que integra o projeto MIS à Lumière, do Instituto Ideia Coletiva, que será realizado no Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS), em São Paulo. Até 3 de outubro, produtores que tenham filmes de terror realizados no Brasil podem inscrever gratuitamente suas obras por meio de formulário on-line. As produções selecionadas por uma curadoria especializada serão exibidas em sessões imersivas na madrugada de 31 de outubro, dentro do museu.

Mais do que um evento cinematográfico, o projeto busca despertar novos olhares sobre o MIS e aproximar especialmente o público jovem do espaço.

Combinando cinema, performance e patrimônio, o MIS à Lumière se propõe a transformar a relação dos campineiros com um de seus mais importantes equipamentos culturais.