Spcine promove o 1º Encontro sobre a Sustentabilidade na Indústria do Audiovisual na Mostra Ecofalante

A Mostra Ecofalante de Cinema, a convite da Formação Spcine, realiza em parceira com a Cinema Verde, no dia 9 de agosto, às 9h, no Reserva Cultural, em São Paulo, o 1º Encontro sobre a Sustentabilidade na Indústria do Audiovisual, um evento anual, presencial e aberto ao público, cujo objetivo é discutir o avanço da consolidação de práticas sustentáveis na indústria cinematográfica brasileira. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do Sympla.

Por possuir alto impacto socioambiental, é fundamental que novas metodologias sejam implantadas tanto no setor privado quanto no setor público do audiovisual, em forma de políticas públicas. Nas duas mesas propostas, profissionais do audiovisual de diferentes setores irão compartilhar as experiências positivas e os desafios que elas geram. Apesar de o Brasil estar ainda no início desse movimento de produções mais sustentáveis, a indústria tem enorme potencial para fomentar a urgente mudança de comportamento de que a sociedade precisa para enfrentar a crise climática.

O evento faz parte da programação da 13ª Mostra Ecofalante de Cinema, que acontece até 14 de agosto, com entrada gratuita, em São Paulo.

Confira a programação do encontro:

09h00 – Check in & Café da manhã

10h00 – Painel 1 – Políticas públicas para um audiovisual sustentável

Palestrantes: Flavia Guerra (mediação), Ariene Ferreira (Cinema Verde), Leonardo Edde (Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – Sicav) e Mauro Garcia (Brasil Audiovisual Independente – BRAVI)

Políticas públicas têm um papel fundamental na implementação de mudanças progressivas na sociedade. Qual seria, então, seu papel na adoção de práticas mais sustentáveis no setor audiovisual? Quais instituições estariam envolvidas nessa jornada? Como elas poderiam contribuir para que as produções efetivamente diminuam seu impacto ambiental negativo e aumentem seu poder de transformação social? Nesta mesa, representantes de diferentes instituições vão discutir possibilidades e ferramentas disponíveis para fomentar mudanças no setor.

11h15 – Coffee break

11h30 – Painel 2 – Iniciativas sustentáveis nas produções audiovisuais

Palestrantes: Ariene Ferreira (mediação), Daniela Aun (Gullane), Erica Aguado (Floresta/Sony), Gisela Camara (Amazon Studios) e Paula Cosenza (Ventre Studio)



No mundo todo, as mais diversas indústrias estão tendo de rever sua forma de atuar para reduzir seu impacto negativo no planeta. No audiovisual, não é diferente. O que pode ser feito para que as produções adotem posturas positivas em relação ao meio ambiente, respeitando o trabalho das equipes? Neste encontro, conheceremos experiências e produções audiovisuais que adotaram iniciativas sustentáveis, seus resultados positivos, desafios e aprendizados.