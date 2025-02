Descobrindo filmes pelo algoritmo: o que mudou na forma de pesquisar cinema?

A maioria de nós já assistiu a alguma produção de cinema pelo simples conforto de ser recomendado a obra numa plataforma de streaming ou rede social, mas até que ponto isso se tornou uma tendência?

Durante os primeiros anos da década de 2020, a experiência audiovisual foi grandemente impactada por uma pandemia que devastou o mundo. Ao invés de idas ao cinema e grandes produções, o que se existia eram longas mais contidos, com lançamentos exclusivos online em plataformas de streaming.

Mesmo com o fim da pandemia e a reabertura dos cinemas, essa tendência permaneceu, ao menos até certo ponto. A conveniência de assistir filmes e séries exclusivos sem precisar sair de casa é positiva tanto aos usuários quanto aos produtores, mas de que jeito isso impactou as pesquisas na internet?

As respostas não são tão simples, apontando para um fenômeno ainda maior: a troca dos buscadores tradicionais, como o Google, pelas redes sociais. Esse é o tema de um artigo da ExpressVPN , o qual investiga as mudanças de comportamento das novas gerações e que pode jogar luz ao nosso assunto.

Valorização de recomendações de outros usuários

Uma das primeiras razões citadas pelos entrevistados da ExpressVPN sobre o uso das redes sociais em detrimento do Google é a possibilidade de interagir com outros indivíduos. Isso se liga ao tema principal do texto, mostrando que a busca de filmes envolve descobrir a opinião dos demais usuários.

E ainda não falamos sobre as opiniões de influenciadores digitais e críticos, mas de amigos próximos ou outros internautas que seguimos nas redes sociais. Se a nossa “bolha” está falando bem sobre um filme, as chances são altas que ao menos consideremos o título em questão na hora de assistir algo.

Conveniência de assistir o que estiver disponível

Partindo para o aspecto mais “frio” do algoritmo implícito no título desse texto, chegamos à fórmula do sucesso das plataformas de streaming: a conveniência! Quantas vezes você já não se questionou sobre o que deveria assistir por tanto tempo que no fim acabou não dando “play” em nenhum filme?

Os algoritmos das plataformas de streaming removem esse desafio da equação, disponibilizando aos usuários recomendações com base no que se assistiu ou no que os outros assinantes estão assistindo. Nesse caso, o que irá ver é ditado não por um indivíduo, mas pelos sistemas de inteligência artificial.

Plataformas online exclusivas à discussão da sétima arte

Quando o estudo da ExpressVPN trabalha as redes sociais como espaços para a pesquisa de filmes, no geral pensamos em sites mais conhecidos, como o Instagram e o TikTok, mas a verdade é que as redes em questão vão muito além! Algumas delas, inclusive, são dedicadas exclusivamente ao audiovisual.

Um exemplo muito popular é o “Letterboxd”, uma rede social que permite aos usuários catalogar o que assistiram, dar notas para cada filme , ver o que amigos estão assistindo (e o que acharam, a partir de comentários), criar “listas de desejo” e encontrar recomendações específicas para os seus gostos.

“Hype” proporcionado pelas redes sociais

No primeiro item nós citamos o poder das redes sociais no sentido de checar o que amigos acharam sobre uma película, mas o hype do público em geral também é uma influência. Um filme que vai parar nos assuntos mais discutidos do X, por exemplo, poderá chamar a sua atenção o suficiente para vê-lo.

Embora a conveniência dos algoritmos seja inegável, é muito importante que não deixemos códigos e programas ditarem os nossos gostos. Seja a partir do Google ou das redes sociais, faça as suas próprias pesquisas e descubra obras que se alinhem aos seus interesses. Você com certeza não se arrependerá!

A Era dos “Watch Parties” e experiências compartilhadas

Com o crescimento das plataformas de streaming e redes sociais, assistirmos a filmes com amigos de forma virtual tornou-se uma experiência popular. Plataformas como o Discord e o próprio Twitch oferecem a possibilidade de “assistir juntos”, criando uma interação dinâmica enquanto o filme está em andamento.

Essa experiência compartilhada eleva a forma como escolhemos o que assistir, muitas vezes baseados em sugestões de amigos ou comunidades de nicho. O algoritmo, mais uma vez, joga seu papel ao recomendar títulos populares entre aqueles que participam dessas sessões virtuais.

A influência dos críticos digitais

Além dos comentários dos amigos, outra força crescente na escolha de filmes vem dos influenciadores digitais e críticos especializados. Com a ascensão de YouTubers e streamers que comentam e analisam filmes, esses indivíduos se tornaram fontes de autoridade para muitos cinéfilos.

Plataformas como YouTube e TikTok são agora essenciais para aqueles que buscam recomendações, uma vez que esses críticos curam suas listas de sugestões com base no que está em alta e no que pode agradar seu público.

A personalização dos algoritmos: o filme perfeito ao seu alcance

A personalização proporcionada pelos algoritmos de plataformas como Netflix e Amazon Prime não é algo novo, mas cada vez mais se torna precisa e refinada. Isso acontece graças ao crescente número de dados que as plataformas coletam sobre os gostos e hábitos de visualização dos usuários.

O que poderia ser visto como uma maneira fria de definir o que assistir, na verdade oferece uma experiência cinematográfica sob medida, com sugestões que são entregues conforme as suas preferências, padrões de comportamento e até as horas do dia em que você assiste.