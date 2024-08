Conexões Gramado Film Market divulga programação

Foto © Ticiane da Silva/Agência Pressphoto

A Secretaria da Cultura do RS (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), anunciou a programação do 8º Conexões Gramado Film Market (CGFM), espaço dedicado ao mercado dentro do Festival de Cinema de Gramado. Serão apresentados painéis, capacitações, mostras especiais e rodadas de negócios, a partir de sábado, 10 de agosto, até o dia 17.

As atividades acontecem no Museu do Festival de Cinema de Gramado, localizado no epicentro do festival, o Palácio dos Festivais, e na Sociedade Recreio Gramadense, incentivando a ampla participação dos cineastas, realizadores, players e interessados no mercado cinematográfico. As atividades são gratuitas, e as inscrições seguem abertas para algumas das atividades no site do evento.

Uma das novidades deste ano é a mostra de games, em parceria com o Cluster GameRS. Totens, computadores, televisores e pufes serão instalados na Sociedade Recreio Gramadense, onde os visitantes poderão escolher entre uma série de títulos gaúchos para jogar e se divertir. Os games ficarão disponíveis ao público do dia 10 até o dia 16 de agosto, das 10h às 18h.

O evento mais uma vez é realizado pela Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade, pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), e pela Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Painéis e Capacitações

Tradicionais na programação do CGFM, os painéis e capacitações são uma oportunidade de aprimoramento profissional, contando com a participação de grandes nomes do setor audiovisual. Dentro das capacitações, o diretor alemão Ansgar Ahlers promove o encontro sobre produções bilíngues. Alberto Moura e Ranz Enberger abordarão realidade virtual e inteligência artificial, enquanto a Ancine promove coproduções internacionais e Márton Olympio discute roteiros audiovisuais.

Os painéis terão presenças de nomes como Mariëtte Rissenbeek (homenageada com o troféu Kikito de Cristal), Jorge Furtado (homenageado com o troféu Eduardo Abelin), Ansgar Ahlers, Luciana Dolabella, Liliana Sulzbach, Rodrigo Teixeira, Fernando Muniz, Paola Wink, Jessica Luz, Aline Zambrini, Fernando Cabral e Felipe Boclin.

Rodadas de negócios

Com o intuito de fomentar a realização audiovisual brasileira e unir players e realizadores, o CGFM realiza mais uma vez as rodadas de negócios. Neste ano, representantes de players nacionais e internacionais estarão presentes, como Disney, Europa Filmes, California Filmes, All Channel Films, Circular Media, Zordon, Box Brazil Play, The Creators Bridge e EBC.

Mostras paralelas

A programação conta ainda com três mostras paralelas: universitária, realidade virtual (RV) e games. Em sua sétima edição, a mostra de filmes universitários terá maior destaque, com títulos exibidos pela TVE-RS, pelo site do festival e pela sala de cinema do Museu do Festival de Cinema de Gramado.

Os filmes concorrem ao prêmio de Melhor Filme da Mostra Universitária, eleito por júri popular. A votação é aberta e ocorre no site do evento, de 10 a 15 de agosto. O vencedor será conhecido no dia 17, durante a cerimônia de premiação.

Em sua terceira edição, a Mostra VR é um espaço de experimentação para novas possibilidades do audiovisual. Com títulos exibidos em festivais internacionais, a programação estará disponível entre os dias 16 e 17, no Museu do Festival de Cinema de Gramado. As exibições incluem óculos de realidade virtual.