Sesc Consolação, em São Paulo, apresenta a Mostra de Cinema Indígena – O Futuro é Ancestral 

Foto: “Somos Guardiões”, de Chelsea Greene, Rob Grobman e Edivan Guajajara

Dentro projeto Agosto Indígena, o Sesc Consolação promove a Mostra de Cinema Indígena – O Futuro é Ancestral, entre os dias 7 e 28 de agosto, às quartas-feiras, às 19h. O evento celebra a produção audiovisual indígena no Brasil, exibindo 12 filmes recentes dirigidos ou codirigidos por cineastas de diferentes etnias.

Com curadoria de Carolina Caffé, Kerexu Martim e Edivan Guajajara, a mostra também inclui debates e intercâmbios entre indígenas e não-indígenas, com mediação dos próprios curadores. Após as exibições, os participantes terão a oportunidade de discutir os filmes e temas abordados com lideranças e protagonistas indígenas, como Beka Munduruku, Edivan Guajajara, Shirley Krenak, Kerexu Martim, Richard Wera Mirim Guarani, Natália Tupi, Jera Guarani, Ara Mirim Sonia, Thiago Guarani, Dawakiró e Beatriz Paulina Pankararu.

De acordo com os curadores, a mostra apresenta obras que impressionam tanto pelo conteúdo quanto pela criatividade na experimentação da linguagem audiovisual e sua aplicação no cotidiano. A seleção dos filmes foi desafiadora devido à vasta quantidade de produções recentes e ao esforço para incluir não apenas obras reconhecidas em mostras e festivais, mas também filmes e coletivos menos conhecidos, porém de igual relevância estética, política ou histórica.

Este evento faz parte do projeto Agosto Indígena, que, este ano, foca no tema Educação. A programação aborda as diversas formas de circulação dos saberes e fazeres comunitários, tanto nas aldeias quanto em espaços de educação formal e não formal.

A programação completa da mostra pode ser conferida no site do Sesc Consolação.

Mostra de Cinema Indígena – O Futuro é Ancestral

Data: 7 e 28 de agosto

Local: Sesc Consolação – Rua Doutor Vila Nova, 245, São Paulo/SP – (11) 3234 3000

Ingressos: gratuitos e devem ser retirados a partir de uma hora antes de cada sessão, com o espaço sujeito à lotação.