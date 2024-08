Festival de Guanajuato, no México, elege “A Queda do Céu” como Melhor Documentário

Depois de estrear em Cannes, “A Queda do Céu” foi premiado como Melhor Longa-Metragem Documentário no Festival Internacional de Guanajuato, no México. Dirigido por Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha, o filme concorreu com outros 7 longas estrangeiros, produzidos nos Estados Unidos, França, Bélgica, Paquistão, Qatar, Hungria, Chile, Alemanha e Irlanda. O anúncio foi feito no dia 28 de julho, em uma cerimônia realizada no Teatro de la Ciudad, em Irapuato.

Antes de chegar ao Brasil, o longa tem outras passagens marcadas pelo mundo. Selecionado para a mostra competitiva do Festival de Lima, que acontece em agosto, o filme terá sua primeira exibição sul-americana em um dos principais eventos cinematográficos do continente. Ainda este ano, a produção também participa do Melbourne International Film Festival (Austrália), DokuFest (Kosovo) e Festival La Manufacture d’Idées 2024 (França).

“A Queda do Céu” teve sua primeira exibição na Quinzena de Cineastas, mostra paralela de Cannes voltada para o cinema marcado pelo risco e autoralidade. A sessão aconteceu no dia 19 de maio, com a presença dos diretores e dos autores do livro que inspirou o filme: o xamã Yanomami Davi Kopenawa, um dos maiores líderes indígenas do mundo, e o antropólogo francês Bruce Albert.

O roteiro é centrado na festa Reahu, ritual funerário e a mais importante cerimônia dos Yanomami, que reúne centenas de parentes dos falecidos com a finalidade de apagar todos os rastros daquele que se foi e assim colocá-lo em esquecimento. A partir de três eixos fundamentais do livro (Convite, Diagnóstico e Alerta), o filme apresenta a cosmologia do povo Yanomami, o mundo dos espíritos xapiri, o trabalho dos xamãs para segurar o céu e curar o mundo das doenças produzidas pelos não-indígenas, o garimpo ilegal, o cerco promovido pelo povo da mercadoria e a vingança da Terra. Produzido pela Aruac Filmes, o filme é uma coprodução Brasil-Itália, da Hutukara Associação Yanomami e Stemal Entertainment com Rai Cinema, e de Les Films d’Ici.