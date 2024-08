Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para filmes que vão concorrer a uma vaga no Oscar e anuncia a Comissão de Seleção

A Academia Brasileira de Cinema abriu, nesta terça, dia 6 de agosto, as inscrições para os filmes que vão concorrer a uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional na 97ª edição do Oscar, que será realizada no dia 2 de março de 2025. Única entidade responsável pela seleção do filme brasileiro que concorre à indicação, a Academia também anunciou a comissão que vai selecionar o representante. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto através do site da Academia.

A Comissão de Seleção é composta por 25 membros titulares, sendo 21 eleitos em votação entre os sócios(as) da Academia e outros 4 (quatro) membros indicados pela diretoria, todos profissionais do ambiente cinematográfico brasileiro, mas não necessariamente associados à Academia. No dia 16 de setembro, a comissão se reunirá para a escolha de uma shortlist de seis títulos e, no dia 23 de setembro, para a decisão final do título escolhido. A presidente da comissão neste ano será a atriz e diretora Bárbara Paz.

Podem ser inscritos filmes que estrearam em salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024 e estiveram em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais com fins lucrativos em benefício de seu produtor e exibidor. É necessário o envio da cópia do Certificado de Produto Brasileiro (CPB) do filme, fornecido pela Ancine, de documentos que comprovem a exibição comercial do filme durante sete dias consecutivos, com fins lucrativos em benefício de seu produtor e exibidor, de sinopse, ficha técnica, trailer, cartaz, pressbook e fotos do filme. Os filmes candidatos não podem ter sido exibidos em televisão aberta, fechada ou plataformas OTT/streaming antes de seu lançamento comercial nas salas de cinemas. Caso os produtores da obra não sejam associados à Academia Brasileira de Cinema, haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$1.000,00.

Compõem a comissão de seleção Allan Deberton (CE), Andre Pellenz (RJ), Bárbara Paz (RJ), Bernardo Uzeda (RJ), Bia Oliveira (RJ), Carol Bentes (RJ), Cíntia Domit Bittar (SC), Diogo Dahl (RJ), Edson Ferreira (ES), Eloisa Lopez-Gomez (SP), Flavio Tambellini (RJ), Gabriel Mellin (RJ), Gláucia Camargos (RJ), Ilana Brakarz (RJ), Leo M. Barros (RJ), Lô Politi (SP), Lucy Barreto (RJ), Malu Miranda (RJ), Marcelo Serrado (RJ), Monica Trigo (SP), Plinio Profeta (RJ), Renata Martins (SP), Sandra Kogut (RJ), Gal Buitoni (SP) e Alfredo Alves (MG).