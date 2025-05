Mostra de clássicos do cinema celebra legado histórico do Cine Santa Tereza

A mostra “Especial 81 anos CST” abre em 20 de maio, às 19h, justamente com o filme que marcou a primeira sessão do Cine Santa Tereza em 1944: “O Conde de Monte Cristo”, dirigido por Rowland V. Lee. A programação segue com obras que se tornaram referências do cinema clássico, como “Vinhas da Ira” (1940), de John Ford, “Casablanca” (1942), de Michael Curtiz, “Relíquia Macabra” (1941), de John Huston, “Farrapo Humano” (1945), de Billy Wilder, “A Felicidade Não se Compra” (1946), de Frank Capra, e “O Tesouro de Sierra Madre” (1948), também de Huston.

Encerrando a mostra, no dia 25, às 19h, será exibido “Crepúsculo dos Deuses” (1950), de Billy Wilder. O filme, recomendado para maiores de 14 anos, traz o drama de uma estrela do cinema mudo em decadência que tenta reconquistar o sucesso com a ajuda de um jovem roteirista — um clássico que também reflete, com sensibilidade, os bastidores da indústria cinematográfica.

A mostra integra um conjunto de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte voltadas ao fomento e à valorização do audiovisual. Entre essas ações, destaca-se o “BH nas Telas”, programa estruturante que promove o desenvolvimento da cadeia produtiva local por meio de editais exclusivos de incentivo à produção, formação, pesquisa, preservação e difusão de obras audiovisuais; o Núcleo de Produção Digital – NPD, desenvolvido desde 2019 com junto à Escola Livre de Artes Arena da Cultura; e a Belo Horizonte Film Commission, instância ligada à Secretaria Municipal de Cultura responsável por facilitar e apoiar a realização de filmagens no município, atuando na articulação entre produtores, órgãos públicos e parceiros privados.

Outra ação importante desenvolvida no âmbito municipal é o Observatório do Audiovisual, uma plataforma para a publicização de dados, informações e estudos sobre o setor audiovisual em Belo Horizonte e as políticas públicas setoriais do município. Além disso, a Prefeitura mantém equipamentos públicos voltados à exibição e à preservação da cultura cinematográfica, como o Cine Santa Tereza, e apoia a realização de festivais, mostras e demais eventos voltados ao audiovisual, consolidando Belo Horizonte como um importante polo de produção e difusão cultural no país.

Os ingressos para a mostra podem ser retirados na plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do cinema, a partir de 30 minutos antes do início da sessão. A programação completa do Cine Santa Tereza está disponível no Portal da PBH.