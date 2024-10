Série sobre a história da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo estreia na HBO e na Max

“Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo”, estreia no dia 30 de outubro, no canal HBO e na plataforma de streaming Max. Produzida pela Warner Bros. Discovery e Mira Filmes, a série, dirigida pelos cineastas Marina Person e Gustavo Rosa de Moura, teve seus 4 episódios exibidos no IV Encontro de Ideias Audiovisuais, durante a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

A série conta a história de um dos eventos culturais mais tradicionais da América Latina, que há 48 anos movimenta a capital, com a exibição de centenas de filmes do mundo todo. Pelo olhar de Person, descobriremos as emocionantes e inusitadas histórias que marcaram a trajetória de resistência da Mostra, relembrando também quem foram as pessoas que fizeram e que fazem esse marco na cultura brasileira acontecer e tornar-se um dos principais festivais do mundo. Ainda, a série mostra como o cinema, o Brasil e o mundo sofreram mudanças ao longo dos anos.

“Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo” tem supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Marina Pedral pela Warner Bros. Discovery.