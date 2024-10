Documentário que homenageia o teatro a partir da trajetória de Clarice Niskier estreia no Curta!

Consagrado no 52ª do Festival de Gramado com o Kikito de Melhor Documentário, “Clarice Niskier, Teatro dos Pés à Cabeça”, dirigido por Renata Paschoal, estreia com exclusividade no Curta!, e a partir de 1 de novembro estará disponível no site do CurtaOn, gratuitamente, durante 15 dias como degustação. O filme homenageia o teatro ao retratar a trajetória de Clarice Niskier, uma de suas personalidades mais admiráveis, que fez dos palcos a sua própria vida.

Com imagens de arquivo, peças como “Coisas de Mãe” e “A Alma Imoral”, e depoimentos com diretores que marcaram a carreira da atriz, entre eles, Domingos Oliveira, Eduardo Wotzik e Amir Haddad, o filme acompanha o dia a dia de Clarice, mostrando toda a sua paixão pela quinta arte.

O documentário transita entre a magia e a força das atuações para a serenidade e o carisma de Clarice em seu dia a dia. As dores, as alegrias, os desafios estão todos lá. A obra mostra que suas atuações são, no fundo, a inspiração de uma paixão natural. Para Clarice, não é difícil explicar e descrever o que é o teatro.

“Clarice Niskier, Teatro dos Pés à Cabeça” é uma produção da Forte Filmes viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O filme também pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). A estreia é no dia temático Quartas de Cena e Cinema, 30 de outubro, às 22h30.