32ª edição do Festival MixBrasil anuncia os filmes nacionais em competição

Neste ano, entre os longas brasileiros, 6 produções selecionadas em festivais internacionais estão na disputa pelo troféu Coelho de Ouro. Já entre os curtas-metragens, 12 títulos recentes e premiados estão na competição.

Os longas selecionados para a Competitiva Brasil que disputam o Coelho de Ouro são “Alegria do Amor” (SC/CE), de Marcia Paraiso, “Avenida Beira-Mar” (RJ), de Bernardo Florim e Maju de Paiva, “Baby” (Brasil-SP, França, Países Baixos), de Marcelo Caetano, “O Melhor Amigo” (CE), de Allan Deberton, “Salão de Baile – This is Ballroom” (foto, RJ), de Juru e Vitã, e “Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil” (SP), de Lufe Steffen.

Já entre os curtas concorrentes da Competitiva Brasil estão “Carne Fresca” (RJ), de Giovani Barros, “Cavalo Marinho” (PE), de Leo Tabosa, “Cidade by Motoboy” (SP), dir. Mariana Vita), “Corpo Aberto” (RJ, dir. João Victor Borges, Will Domingos), “Eu Não Sei se Vou Ter que Falar Tudo de Novo” (RJ), de Vitória Fallavena, Thassilo Weber, “Nação Comprimido” (MG), de Bruno Tadeu, “Noroeste – Quem Nasce Tempestade Não Tem Medo de Vento Forte” (SP), de Cibele Appes), “Raposa” (CE), Margot Leitão, de João Fontenele, “Se Eu Tô Aqui é por Mistério” (RJ), de Clari Ribeiro, “Solstício” (PA), de Couple of Things, “Vollúpya” (RJ), de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr., e “Zagêro” (RS), de Victor Di Marco e Márcio Picoli)