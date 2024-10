Com presença da escritora Aline Bei, MIS realiza debate sobre filme baseado em obra de Nelson Rodrigues

No dia 31 de outubro, o MIS realiza mais uma edição do Clube do Filme do Livro, programa mensal que reúne cinema e literatura. Desta vez, o tema é o filme “A Falecida”, longa-metragem baseado na peça homônima de Nelson Rodrigues. A escolha do título é da escritora Aline Bei, autora de “O Peso do Pássaro Morto”, que participará do debate com o público após a sessão.

Lançado em 1965, o filme, dirigido por Leon Hirszman, acompanha a vida de Zulmira (Fernanda Montenegro), uma mulher de classe média baixa que, obcecada com a ideia de sua própria morte, decide planejar seu funeral de maneira grandiosa, enfrentando as limitações de sua realidade e os conflitos com seu marido e conhecidos. O filme carrega a atmosfera eternizada por Nelson Rodrigues no teatro nacional, integrando a lista de cem melhores filmes brasileiros de todos os tempos da ABRACINE. O longa também marca a estreia da atriz Fernanda Montenegro no cinema.

A produção de Hirszman é baseada na peça homônima, escrita por Nelson Rodrigues em 1953. A obra retrata a obsessão de uma mulher da classe média baixa do Rio de Janeiro pela ideia de uma morte iminente e um enterro luxuoso. Marcada pelo humor ácido e pela crítica social, a obra expõe a hipocrisia e o desejo de ascensão social na sociedade brasileira da época. Nelson Rodrigues, conhecido por sua abordagem ousada de temas tabus e por sua linguagem crua, reforça sua reputação de explorador das tragédias cotidianas suburbanas. “A Falecida” é a primeira peça da chamada série “tragédias cariocas”, formada por oito títulos, escritos até 1978.

