NordesteLAB abre inscrições para o 4º Laboratório Universitário

O NordesteLAB abriu as inscrições gratuitas para o 4º Laboratório Universitário até o dia 15 de abril. Podem se inscrever estudantes universitários de cursos da área de cinema, audiovisual, comunicação e afins, matriculados em instituições de ensino superior das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições devem ser realizadas no site www.nordestelab.com.br.

Na edição deste ano, o Laboratório Universitário segue com a parceria do YouTube, que oferece R$10 mil ao projeto vendedor. As aulas são online com consultores da área e serão realizadas de maio a julho. Cinco duplas selecionadas participam do evento em agosto com passagens e hospedagens pagas.

Considerado o maior evento do mercado audiovisual fora do eixo RJ-SP, o NordesteLAB será realizado de 5 a 8 de agosto, em Salvador, e, este ano, o evento se aprofunda na discussão sobre como o setor audiovisual é recebido e percebido por diferentes públicos e setores da sociedade.

Em 2024, o NordesteLAB celebrou 10 anos com uma edição especial, que reuniu profissionais do audiovisual de 14 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de mais de 40 players, empresas voltadas para produção e distribuição de produtos audiovisuais, nas rodadas de negócios

Realizado pelo Laboratório Audiovisual e pelo Audiovisual em Todos os Eixos, o NordesteLAB reúne mesas temáticas, rodadas de negócios, clínicas jurídicas, masterclasses e laboratório universitário.