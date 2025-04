Clássico restaurado “Violência e Paixão”, de Luchino Visconti, estreia no Sesc Digital

O Sesc Digital recebe em sua programação cinco novos títulos, entre eles, a cópia restaurada do clássico “Violência e Paixão” (foto), de Luchino Visconti, protagonizado pelo consagrado ator Burt Lancaster.

No filme, um professor vive sozinho num casarão e resolve alugar o andar de cima para uma marquesa. Com o tempo, ele se vê cada vez mais envolvido nos dramas da mulher, seu amante, sua filha e o namorado, que se revezam no local. O clássico é estrelado pelo ator Burt Lancaster, Silvana Mangano, Helmut Berger e grande elenco.

Outra estreia da plataforma é a produção russa “Uma Mulher Alta”, de Kantemir Balagov, vencedor dos prêmios de Melhor Direção e FIPRESCI na Un Certain Regard do Festival de Cannes. A história se passa em 1945, em Leningrado. A Segunda Guerra Mundial devastou a cidade, demolindo seus edifícios e deixando seus cidadãos em pedaços, física e mentalmente. Embora o cerco, um dos piores da história, tenha finalmente terminado, a vida e a morte continuam a sua batalha nos destroços que restam. Duas jovens mulheres, Iya e Masha, buscam por sentido e esperança na luta para reconstruir suas vidas entre as ruínas.

O filme “Bibiru: Kaikuxi Panema”, de André Lopes e Latso Apalai, acompanha a história do cachorro Bibiru que ficou sem sorte na caçada, totalmente filmada por realizadores Wayana e Apalai na aldeia Bona (PA). O filme faz parte de uma trilogia sobre os regimes de produção de alimentos pelos indígenas: o primeiro trata da pesca, o segundo da coleta do açaí e este terceiro da caça. O longa investiga como as reflexões indígenas sobre as relações entre humanos e não humanos ajudam a iluminar as próprias interações que os não indígenas estabelecem com os animais dos quais se alimentam.

No documentário “O Silêncio dos Outros”, de Almudena Carracedo e Robert Bahar, é revelada a luta épica das vítimas dos 40 anos da ditadura espanhola sob o comando do general Franco, enquanto organizam um processo internacional inovador e lutam contra um “pacto de esquecimento” em torno dos crimes que sofreram. Um poderoso e poético conto preventivo sobre o fascismo e os perigos de esquecer o passado. O filme venceu o Prêmio de Melhor Documentário e o Prêmio da Paz no Festival de Berlim.

Por fim, a produção brasileira “No País do Football”, de Silvia Kiefer e Wadih Elkadi, acompanha o processo dos atletas amadores brasileiros ao arcarem com os próprios custos financeiros para representar a Seleção Brasileira de Futebol Americano na primeira participação do país em uma copa do mundo. A realidade do esporte amador no Brasil é confrontada com o profissionalismo dos atletas de outras seleções.

O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado em todo o país, pelo site sesc.digital ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store.