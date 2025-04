Animação brasileira “Arca de Noé” estreia com exclusividade no Telecine Premium

Lançado nos cinemas em novembro de 2024, “Arca de Noé” estreia com exclusividade no Telecine Premium neste sábado, dia 12 de abril, às 22h. O longa-metragem, que é uma coprodução Telecine, traz uma animação musical inspirada nos discos Arca de Noé 1 e 2, de Vinicius de Moraes — obras que fazem parte do imaginário de várias gerações brasileiras. Com direção de Alois Di Leo e Sérgio Machado, o filme apresenta uma história original que dialoga com o universo infantil e a linguagem poética do autor. O roteiro é assinado por Sérgio Machado, com colaboração de Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães. O filme já está disponível no catálogo do Telecine no Globoplay, Prime Video Channels e via operadoras.

Na história, Tom e Vini — dois ratos inspirados em Tom Jobim e Vinicius de Moraes — tentam embarcar na Arca de Noé antes do grande dilúvio. Quando apenas Tom consegue entrar, Vini parte em uma jornada para reencontrar o amigo. Dentro da arca, surgem conflitos entre os animais e a ideia de um concurso musical transforma a travessia.

O elenco de vozes reúne grandes nomes do audiovisual brasileiro, entre eles, Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos e Júlio Andrade. Também participam Ingrid Guimarães, Adriana Calcanhotto, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Seu Jorge, Chico César, Eduardo Sterblitch, Babu Santana, Gregorio Duvivier, entre outros. A trilha sonora conta com interpretações de artistas como Russo Passapusso, Larissa Luz, Adriana Calcanhotto e Céu.

Já licenciado para mais de 70 países, o longa se destaca como uma das animações brasileiras com maior distribuição internacional.