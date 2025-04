Projeto Paradiso oferece apoio inédito para delegação de talentos no Marché du Film, em Cannes

Em 2025, o Brasil será o país de honra no Marché du Film, mercado de negócios do Festival de Cannes, que acontece de 13 a 21 de maio, na França. Para fortalecer a presença brasileira, o Projeto Paradiso apoiará, pela primeira vez, uma delegação composta por 15 produtores da Rede Paradiso de Talentos. Os filmes brasileiros selecionados, como “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, também recebem apoio do programa Brasil no Mundo.

Desde 2020, o programa Brasil no Mundo – eixo de internacionalização do Projeto Paradiso –, destina aportes financeiros para impulsionar a presença brasileira em Cannes. Os recursos, que vão até R$ 50 mil por filme, são direcionados à participação de obras nacionais em diversas seções do festival, cobrindo desde custos de logística até estratégias de promoção internacional.

Quatro curtas-metragens produzidos no projeto Directors’ Factory Ceará Brasil vão abrir a Quinzena de Cineastas, uma das principais mostras paralelas do evento. O projeto, patrocinado pelo Governo do Ceará em parceria com a Quinzena e com curadoria do diretor cearense Karim Aïnouz, reúne quatro profissionais do Norte e do Nordeste em colaboração com outros quatro estrangeiros. O Projeto Paradiso apoia a iniciativa e também levará a Cannes os produtores das obras. Além da exibição, os profissionais farão um pitching de seus projetos de longas-metragens no mercado francês.

O Projeto Paradiso também aproveitará o palco internacional do Marché du Film para fazer dois anúncios: a seleção do participante da Pop Up Film Residency – residência para desenvolvimento de roteiros, que neste ano será realizada em Revine Lago (Itália) – e a escolha da roteirista que participará do exclusivo programa de mentorias com a premiada cineasta argentina Lucrécia Martel. Esta última iniciativa, realizada em parceria com a Fundación Fondosa (Argentina), foi concebida especificamente para impulsionar o trabalho de roteiristas mulheres da Rede Paradiso de Talentos.

O convite para o Brasil receber a honra em Cannes é fruto de uma parceria do Marché du Film com o Ministério da Cultura do Brasil, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada brasileira na França, e da ApexBrasil.