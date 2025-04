Ceará abre Quinzena de Cineastas, em Cannes, com quatro curtas-metragens

Foto: Realizadores dos curtas-metragens do Norte e Nordeste © Jamille Queiroz

O Ceará retorna a Cannes este ano, abrindo a Quinzena de Cineastas, em 14 de maio, com a exibição de quatro curtas-metragens produzidos no projeto Directors’ Factory Ceará Brasil, patrocinado pelo Governo do Ceará em parceria com a Quinzena e tendo o diretor cearense Karim Aïnouz como padrinho. O programa, que volta à América Latina após dez anos, enfatiza a formação profissional de jovens realizadores, em uma perspectiva de internacionalização da produção audiovisual regional. Principal mostra paralela ao Festival de Cannes, a Quinzena acontece na cidade francesa entre 14 e 24 de maio.

Os quatro curtas, que formam um rico caleidoscópio multicultural, ancorado nas experiências das jovens duplas de realizadores que roteirizaram e dirigiram as obras, integrando o Norte e Nordeste do Brasil com Cuba, Portugal, França e Israel, são: “A Fera do Mangue”, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel), “A Vaqueira, a Dançarina e o Porco”, de Stella Carneiro (Alagoas) e Ary Zara (Portugal), “Ponto Cego”, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba), e “Como Ler o Vento”, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).

Além da exibição dos filmes na abertura da Quinzena de Cineastas, os diretores ainda participam de um evento de pitching e de reuniões de coprodução, apresentando seus projetos de longas-metragens durante o Marché du Film, o mercado audiovisual que acontece em Cannes entre 13 e 21 de maio.

Os filmes foram todos realizados em Fortaleza, Ceará, envolvendo diretamente mais de 100 profissionais cearenses de audiovisual, entre roteiristas, diretores, diretores de arte, produtores, fotógrafos, montadores, técnicos, motoristas, diversos fornecedores, além de grande elenco.

Com uma tradição construída desde 2013 em países como Dinamarca, Chile, Taiwan, Portugal, África do Sul, Filipinas e Finlândia, o Directors’ Factory chega ao Brasil a partir do Ceará, tendo como padrinho o diretor cearense Karim Aïnouz, que, mais uma vez, leva o Brasil às telas de Cannes, um dos mais importantes eventos de cinema do mundo. Em 2024, o cineasta disputou a Palma de Ouro com “Motel Destino”, filme realizado no Ceará, com equipe majoritariamente cearense e egressa da Porto Iracema das Artes, escola pública do Governo do Ceará, com a qual o cineasta vem contribuindo há 12 anos, na condição de tutor e mentor de jovens roteiristas.

Com proposta inovadora e inédita, o Directors’ Factory é dedicado a descobrir talentos emergentes em todo mundo, a partir de um forte programa de promoção à coprodução internacional.

O projeto Directors’ Factory Ceará Brasil faz parte da programação oficial do Ano Cultural Brasil-França 2025 e integra esforços da Secretaria da Cultura do Estado, do Instituto Mirante de Cultura e Arte e do Instituto Dragão do Mar, no sentido de fortalecimento do campo audiovisual do Ceará, a partir de conexões com novos mercados e negócios para a região. A produção é encabeçada pela empresa Cinema Inflamável, através da produtora Janaina Bernardes, ao lado da produtora francesa Dominique Welinski.