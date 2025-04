Doc.MIS apresenta pré-estreia de “Pindorama: uma História do Brasil Ancestral”

O Doc.MIS, programa mensal do Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, apresenta a pré-estreia do filme “Pindorama: uma História do Brasil Ancestral”, na edição de abril. Com entrada gratuita, o evento acontece no dia 10, às 19h. Após a exibição, o público conta com bate-papo com Marcos Rogatto, diretor, e Patrícia Ogando, produtora do filme.

O documentário revela a rica e pouco conhecida história do território hoje conhecido por Brasil. Através de descobertas arqueológicas e paleontológicas, o filme apresenta os povos originários e os gigantes pré-históricos que habitaram essa terra. Com a participação dos principais pesquisadores, a ciência brasileira resgata a profunda história desse espaço desenterrando vestígios de civilizações e criaturas que moldaram o passado desse território. Uma viagem ao tempo em que o Brasil ainda não tinha nome, mas já era lar de uma diversidade fascinante.

Doc.MIS é o programa sistêmico do Museu voltado para a linguagem documental em curta, média e longa-metragem. Mensalmente, são exibidos filmes documentários seguidos de conversas e debates com integrantes da produção da obra ou especialistas no assunto tratado. O programa é mais uma oportunidade de reflexão e expansão de olhar promovida pelo MIS através de um estilo audiovisual responsável por alargar os horizontes com visões e temas, momentos históricos e personagens novos ou pouco explorados.