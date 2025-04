Com o tema “Lugares latino-americanos”, LATC anuncia a nova edição do seu Concurso LATINX

Com o objetivo de incentivar a escrita cinematográfica na América Latina e o intercâmbio entre os países da região, fomentar a criação artística, bem como ajudar roteiristas iniciantes nas indústrias de cinema e entretenimento altamente competitivas, o Latin American Training Center – LATC apresenta a nova edição do seu tradicional concurso anual de argumentos de longa-metragem, o LATINX, que este ano tem o apoio do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual – Forcine, do Final Draft, o software de escrita de roteiros, do LatAm Cinema e do Projeto Paradiso.

Nesta edição, o tema é “Lugares latino-americanos”. O concurso prioriza as narrativas que são protagonizadas por mulheres, pessoas negras, LGBTQ+, indígenas e PCD.

Nesta edição, serão oferecidos os seguintes prêmios:

1º lugar – Categoria Brasil: R$ 2.800,00 + Sessão Online de Mentoria com profissional integrante da Rede Paradiso de Talentos no âmbito do programa Paradiso Multiplica.

1º lugar – Categoria Em Espanhol: US$ 450 + Sessão Online de Mentoria com Kate Lyra.

2º lugar – Categoria Brasil: Voucher para download do software Final Draft (avaliado em US$ 250) + Feedback escrito.

2º lugar – Categoria Em Espanhol: Voucher para download do software Final Draft (avaliado em US$ 250) + Feedback escrito.

3ºs lugares: Feedback escrito.

Além disso, as 20 primeiras inscrições receberão um feedback escrito do seu argumento, independentemente da sua colocação final.

O júri final será formado por quatro representantes das escolas de cinema associadas ao Forcine: Ana Ângela Farias Gomes, da UFS, Ana Paula Ladeira Costa, da UEG, Angela Gomes, da UFPA, e Clarissa Moebus Ramalho, da UNILA.

O Concurso é voltado para roteiristas iniciantes (sem nenhum longa-metragem produzido), estudantes e recém-formados. Serão aceitos argumentos de até 3 páginas, em português ou espanhol, de longas de ficção ou documentário relacionados ao tema. As inscrições vão de 14 de abril a 13 de julho. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito através de depósito, transferência bancária/PIX à conta corrente do LATC ou com cartão de crédito via PayPal diretamente na página do Concurso. Os valores das inscrições são:

Early Bird – até 27 de abril – R$ 120,00

Regular – de 28 de abril a 4 de julho – R$ 150,00

Diversidade e Inclusão (mulheres, pessoas negras, indígenas, trans e/ou PCD) – até 4 de julho – R$ 120,00

Estudantes e recém-formados/as (até dois anos após a conclusão) das escolas associadas ao Forcine – até 4 de julho – R$ 120,00

Última Chamada – de 5 a 13 de julho – R$ 230,00

Inscrição Social (para pessoas de baixa renda familiar) – até 20 de junho – Gratuita (mediante envio de requerimento e documentação, de acordo com o Regulamento do Concurso)

Mais informações, incluindo o Regulamento de Participação e o Formulário de Inscrição, na página LATINX 2025.