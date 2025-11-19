“Um Rio de Janeiro”, de Angelo Defanti, finaliza filmagens

Finalizaram as filmagens de “Um Rio de Janeiro”, dirigido por Angelo Defanti (“O Clube dos Anjos”) e produzido pela Sobretudo Produção. Protagonizada por Digão Ribeiro (foto), que interpreta o personagem Gabriel, a obra é baseada no romance “Vento Sudoeste”, de Luiz Alfredo Garcia-Roza.

As gravações ocorreram entre Copacabana e Bangu, no Rio de Janeiro, mesmos cenários que moldam a trajetória do protagonista vivido por Digão. O elenco, que reúne nomes como Humberto Carrão, Regina Casé, Drica Moraes, Enrique Diaz e Pedro Ottoni, compõe um retrato múltiplo e afetivo do Rio contemporâneo.

No filme, Gabriel tenta se entregar à polícia. Há um dado curioso, porém: nenhum crime lhe cabe. Ao menos, ainda. Um vidente previu que mataria alguém em seis meses. Atormentado pelo presságio e sem saber quem, como ou por quê, ele se vê a cinco dias do prazo da profecia.