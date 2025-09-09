Festival Internacional de Animação de Goiânia – Lanterna Mágica abre inscrições

O Festival Internacional de Animação de Goiânia – Lanterna Mágica abriu as inscrições para sua 8ª edição. O festival acontecerá entre os dias 23 e 29 de março de 2026. Durante o evento, Goiânia se consolida como o epicentro da animação no Brasil, com uma programação diversificada que inclui exibições em salas de cinema da capital e sessões de cinema ao ar livre gratuitas.

Como um evento familiar e acessível, o Lanterna Mágica oferece programas para todas as idades e interesses, desde crianças e suas famílias até fãs de blockbusters e amantes de filmes independentes.

Animadores e cineastas interessados em participar da mostra competitiva podem submeter seus trabalhos a partir de hoje. As inscrições devem ser realizadas através do site do evento, onde o regulamento completo também está disponível para consulta.

O Festival Internacional de Animação de Goiânia – Lanterna Mágica é um evento anual dedicado à celebração da arte da animação. Com uma programação rica e acessível, o festival promove a exibição de curtas e longas-metragens de todo o mundo, além de atividades formativas, transformando a cidade em um ponto de encontro para criadores, profissionais e entusiastas da animação.

Podem participar filmes híbridos, desde que tenham ao menos 70% de sua duração realizada em técnicas de animação.

As mostras competitivas do festival são: Mostra Internacional de Curtas Animados, Mostra Brasileira de Curtas Animados, Mostra Estudantil de Curtas Animados e Mostra Competitiva de Longas-Metragens Ibero-Americanos.

Os filmes inscritos passam por uma curadoria oficial, coordenada pela diretora do festival, Camila Nunes, e formada por convidados que atuam na área do mercado audiovisual de animação. As premiações são feitas a partir da escolha dos jurados e do público que acompanha as exibições, não havendo recurso sobre essas decisões.

O Lanterna Mágica concede 9 prêmios oficiais por mostra competitiva, sendo 7 do júri, 1 do público e 1 da imprensa. Além do Troféu Lanterna Mágica, haverá prêmios em dinheiro no valor total de mais de 2.300 euros.

Melhor Filme (Júri Oficial): €300 – Melhor curta estudantil, €500 – Melhor curta brasileiro, €500 – Melhor curta internacional e €1.000 – Melhor longa ibero-americano.

Outras categorias do Júri Oficial: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Desenho de Som, Melhor Técnica de Animação e Melhor Trilha Musical.