CCBB RJ recebe pela primeira vez a Mostra de Cinemas Africanos

Foto: “A Lenda da Rainha Errante de Lagos”, de Agbajowo Collective © Leo Purman

Entre os dias 10 e 15 de setembro, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro recebe pela primeira vez a Mostra de Cinemas Africanos (MCA), único festival continuado no Brasil dedicado exclusivamente à exibição de filmes africanos contemporâneos. A programação faz parte da Temporada França-Brasil 2025 e contempla, além do Rio de Janeiro, as cidades de Salvador (BA), Cachoeira (BA) e São Paulo (SP).

Em oito anos de atuação, a mostra já percorreu seis cidades brasileiras e agora estreia no Rio com uma seleção de 15 longas e 5 curtas de 11 países africanos. Serão exibidos títulos que passaram por importantes festivais internacionais, como Cannes, Locarno, Tribeca e Berlinale — a maioria inédita no Brasil. As sessões revelam a diversidade do continente, reunindo diferentes estéticas, temas e linguagens, com narrativas que transitam entre o drama político, o fantástico e a crítica social. A curadoria é assinada por Ana Camila Esteves, idealizadora da mostra, e pela ganense Jacqueline Nsiah, integrante do comitê de seleção da Berlinale.

Entre os destaques estão o filme de abertura “O Fardo da Nigéria” (When Nigeria Happens, Nigéria, 2025), seguido de debate com a diretora Ema Edosio; “Demba” (Senegal, 2024), novo longa do premiado Mamadou Dia, que encerra o evento com a presença do cineasta; e “Sobre Quando Quebrei o Silêncio” (On Becoming a Guinea Fowl, Zâmbia, EUA, 2024), produção da A24 dirigida por Rungano Nyoni, conhecida no Brasil por “Eu Não Sou uma Bruxa”. Com estreias mundiais nos festivais internacionais de Locarno 2025, Berlim 2024 e Cannes 2024, respectivamente, estes filmes ganham as telas brasileiras na programação da MCA.

Outro destaque da curadoria nesta edição é o foco especial na cinematografia nigeriana, batizado de Naija Focus. “Naija” é um apelido carinhoso que as nigerianas e os nigerianos usam para se referir ao seu país – uma palavra que carrega orgulho, identidade e pertencimento.

Além do filme de abertura, o foco traz outros três longas: “A Lenda da Rainha Errante de Lagos” (The Legend of the Vagabond Queen of Lagos, 2024), fantasia urbana do Agbajowo Collective que teve estreia mundial no TIFF; “O Fim de Semana” (The Weekend, 2024), de Daniel Oriahi, um suspense que investiga as dinâmicas da classe média nigeriana, exibido em Tribeca; e “A Estrada da Liberdade” (Freedom Way, 2024), de Afolabi Olalekan, que denuncia a corrupção policial e também passou pelo TIFF.

O Naija Focus inclui ainda cinco curtas selecionados em parceria com o S16 Film Festival — evento de Lagos dedicado a novas vozes e linguagens — e uma sessão especial de “Mami Wata” (2023), de C.J. Obasi, com presença da diretora de fotografia brasileira Lílis Soares, premiada em Sundance por este trabalho. A mostra propõe, assim, um mergulho no imaginário nigeriano contemporâneo, que desafia estereótipos ao misturar crítica social e liberdade estética.

A programação no CCBB RJ conta também com um minicurso ministrado por Ana Camila Esteves sobre o cinema nigeriano. A atividade oferece uma imersão crítica em Nollywood — uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo —, abordando seu contexto histórico, estratégias de mercado, narrativas populares e presença em plataformas de streaming.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.mostradecinemasafricanos.com.

Mostra de Cinemas Africanos – Rio de Janeiro

Data: 10 a 15 de setembro

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março 66, Centro – tel (21) 3808-2020

Entrada: gratuita; os ingressos serão disponibilizados a partir das 9h, na bilheteria do CCBB ou em bb.com.br/cultura

Inscrições para o minicurso através do link Even3